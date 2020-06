Lightyear arbeitet an einem hocheffizienten Elektroauto mit integrierten Solarzellen. Die Technologie dafür will das niederländische Startup zusammen mit einem Partner auch anderen Unternehmen anbieten. In Vorbereitung des Serienstarts der Limousine One Ende nächsten Jahres wurden kürzlich Versuchsträger auf Basis bestehender Stromer von Tesla und VW auf die Straßen gebracht.

Lightyear teilte mit, seine Solar-Technologie seit Juni mit einem Kompaktwagen vom Typ Tesla Model 3 sowie einem Kleintransporter des Modells VW eCrafter zu erproben. Mit den nachgerüsteten Solardächern validiere das Unternehmen die für die Serie vorgesehene Technik und Designpläne. Zum einen messe man dabei die mit Hilfe der Sonne erzeugbare Energiemenge. Darüber hinaus werde der Einfluss von Vibrationen, das Abfedern von Stößen und die Wasserfestigkeit ermittelt.

Das Ziel sei ein sicheres, verlässliches und haltbares Solarsystem, das über die Lebenszeit der selbst und von anderen Herstellern mit der Technologie angebotenen Elektroautos halte. Die Technik dafür haben die Gründer des Startups ursprünglich als Studenten für die Teilnahme an der World Solar Challenge konzipiert. Im Fokus steht laut den Entwicklern neben der Haltbarkeit und Sicherheit eine möglichst große Solarfläche, die Lösung soll sich zudem gefällig in das Fahrzeugdesign einfügen.

Bei den in den Niederlanden eingesetzten Testfahrzeugen handelt sich um das erste Projekt im Rahmen des neu gegründeten Joint Ventures mit dem auf nachhaltige Produkte und Technologien spezialisierten Unternehmen DSM, erklärte Lightyear. Gemeinsam wollen die Unternehmen die Kommerzialisierung von integrierten Solardächern für elektrische Autos, Transporter und Busse vorantreiben.

Ab Ende 2020 sehen die Niederländer den Einsatz eines weiteren Prototyp-Fahrzeugs vor, das neben der Solartechnologie auch die Radnabenmotoren und das Batteriepaket von Lightyear nutzt. Dieses Fahrzeug werde der erste Testträger des Unternehmens, der auf einer von Grund auf für Solar-Elektroautos mit hoher Effizienz entwickelten Plattform aufbaut. Damit könne man das volle Potential des konzipierten Photovoltaik-Systems und die Vorteile der eigenen Antriebstechnologie demonstrieren.

Konkrete Neuigkeiten zu seiner Solartechnik verriet Lightyear nicht. Der stromlinienförmige One soll das weltweit effizienteste Elektroauto sein, wenn er 2021 auf den Markt kommt. Als Reichweite werden gemäß dem neuen WLTP-Fahrzyklus bis zu 725 Kilometer in Aussicht gestellt. Mit der kontinuierlich arbeitenden Solartechnik soll der One Sonnenenergie für bis zu 60 Kilometer pro Tag generieren können.