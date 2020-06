Volkswagen investiert viel Geld in seine konzernweite E-Mobilitäts-Offensive. Diverse Elektroautos wurden bereits angekündigt oder in Aussicht gestellt. Nicht in Serie gehen wird einem Bericht zufolge der Anfang 2019 präsentierte Spaß-Stromer ID. Buggy.

Der Wolfburger Autohersteller sei dabei, seine Produktpalette zu straffen, so Auto Motor und Sport. Die Automobil-Zeitschrift habe aus Unternehmenskreisen erfahren, dass der Elektro-Buggy doch nicht auf den Markt kommt. Das Modell sollte ursprünglich bei der Aachener Firma e.GO Mobile gebaut werden. Wegen der drohenden Insolvenz des Startups fehle nun eine Fertigungsstätte für den ID. Buggy. Selbst herstellen wolle VW das offene Elektroauto fürs Gelände nicht. „Wir können nun mal nur Großserie“, wird ein Manager zitiert.

Der ID. Buggy baut auf Volkswagens neuem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) auf und soll das mit der Plattform mögliche breite Spektrum an Modellen zeigen. Die exklusiv für Elektroautos entwickelte Architektur steht allen Konzernmarken zur Verfügung – und erstmals auch Wettbewerbern. e.GO Mobile sollte als zweites externes Unternehmen nach Ford Zugriff auf den MEB erhalten, kämpft aktuell jedoch um das Überleben.

Der Entwurf des ID. Buggy wird von einer 150 kW (204 PS) starken E-Maschine im Heck angetrieben. Die Energie stellt eine in den Fahrzeugboden integrierte Hochvoltbatterie zur Verfügung. Die ID.-Studie ist ein reiner 2-Sitzer, kann aber auch als 2+2-Sitzer umgesetzt werden. Denkbar wäre laut den Entwicklern auch ein zusätzlicher Elektromotor in der Vorderachse für Allradantrieb.

Nach Informationen von Auto Motor und Sport hat Volkswagen auch erste Verbrenner-Modelle gestrichen. So soll der Golf Sportsvan auslaufen und keinen Nachfolger mehr erhalten. Selbst für den beliebten Kompakt-Van Touran sei bislang keine neue Generation geplant, er werde aber wohl noch lange angeboten. Ein Nachfolger für den Sharan sei derzeit ebenfalls nicht vorgesehen, auch der große Van könne aber noch lange im Programm bleiben.

Vom Tisch sein soll das angedachte baldige Auslaufen des Passat. Vorstandschef Herbert Diess wollte den Mittelklasse-Pkw Insidern nach um 2022 herum einstellen und durch die neue Elektro-Limousine ID. Vizzion sowie den Batterie-Kombi ID. Space Vizzion ersetzen. Die Händler hätten allerdings auf einem Passat mit Verbrennungsmotor bestanden, berichtet Auto Motor und Sport.