Jaguar hat sein 2018 eingeführtes Elektroauto I-Pace aufgefrischt. Der SUV-Crossover läuft künftig mit der Fähigkeit zum schnelleren Laden an der heimischen Wallbox vom Band. Es wird zudem ein moderneres Navigations- und Infotainmentsystem mit unter anderem E-Auto spezifischen Funktionen verbaut. Abgerundet wird das Update durch neue, teils aufpreispflichtige Funktionen und Ausstattungsoptionen.

Der I-Pace wird nun standardmäßig mit 11 kW starkem Dreiphasen-Bordlader ausgeliefert. Kunden können damit an einer entsprechenden Lademöglichkeit zu Hause pro Stunde Strom für bis zu 53 Kilometer zapfen. Die Vollladung soll in knapp achteinhalb Stunden gelingen. Unterwegs lässt sich in die unverändert 90 kWh große Batterie weiter mit 50 kW Leistung in einer Viertelstunde Energie für bis zu 63 Kilometer ziehen. An einem 100-kW-Schnelllader kann der Ladestand in fünfzehn Minuten für bis zu 127 Kilometer aufgefrischt werden.

Jaguars neues Infotainmentsystem Pivi Pro soll schnell und reaktionsfreudig agieren und so einfach wie ein Smartphone zu bedienen sein. Im I-Pace erfolgt Bedienung über ein in die Mittelkonsole eingelassenes, 12,3 Zoll großes digitales Kombi-Instrument mit Touchfunktionalität. Pivi Pro bietet eine für Elektroautos optimierte Navigation, die in der Nähe befindliche Strom-Tankstellen sowie deren Kosten und die für das Laden nötige Zeit anzeigt. Das optionale Premium-Soundsystem verfügt nun über zwei zusätzliche Lautsprecher.

Das Rangieren mit dem I-Pace soll ein aufwändiges Kamerasystem erleichtern. Für Komfort ist im Innenraum ab sofort gegen Aufpreis eine kabellose Ladefläche für Smartphones erhältlich. Für bessere Luftqualität in der Fahrerkabine wurde der Filtergrad nachjustiert. Das Außendesign des aktualisierten I-Pace wertet Jaguar mit grauen Akzenten im Frontgrill auf. Darüber hinaus neu bestellt werden können weitere Lackierungen und Felgen, außerdem das „Bright Pack“ mit Chrom-Einrahmung des Frontgrills und der Fenster sowie Seitenspiegel und Heckdiffusor in grau.

Den Elektroantrieb des I-Pace hat Jaguar nicht überarbeitet: Mit 294 kW (400 PS) geht es auch in Zukunft in 4,8 Sekunden von Null auf Hundert und weiter bis 200 km/h. Die mit einer Ladung erzielbare Reichweite bleibt bei 470 Kilometern gemäß WLTP-Fahrzyklus. Die Preise des I-Pace starten ebenfalls unverändert bei 77.300 Euro.