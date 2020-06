Nach dem Start des SUV e-tron und dessen Coupé-Derivats e-tron Sportback bringt Audi demnächst von beiden Modellen besonders sportliche S-Versionen. Das Konzept mit unter anderem drei statt zwei E-Motoren fordert mehr von der Batterie und senkt damit die Reichweite. Audi erklärt, wie die Effekte der höheren Leistung beim e-tron S Sportback minimiert werden.

Insbesondere die Aerodynamik sei ein Schlüsselfaktor für die Reichweite. Dazu weise das Konzept viele Detaillösungen auf. „Die Radlaufblenden beispielsweise sind auf beiden Seiten um 23 Millimeter breiter als bei der Basisversion. Das markante Design korrespondiert mit einer Aerodynamik, die stark auf neue Technologien setzt. Die früh absinkende Dachlinie des SUV-Coupés verbessert den Luftwiderstand im Vergleich zum Schwestermodell weiter. Und nicht zuletzt optimiert eine Spoilerkante auf seinem Gepäckraumdeckel die Abströmrichtung der Luft am Heck“, so Audi.

Optimierte Anströmung der Vorderräder

Eine zentrale Rolle in Audis Aerodynamik-Konzept für den e-tron Sportback in S-Ausführung spielt die kontrollierte Strömung an den Vorderrädern: „Air Curtains“ – seitliche Lufteinlässe in der Front – lenken die Luft über einen Kanal in die Radhäuser für eine optimierte Anströmung der Räder und der Fahrzeugflanke. Dem gleichen Zweck dienen die durchströmten Radlaufblenden: In den Ausschnitten, die die verbreiterten Blenden im vorderen Bereich haben, stehen schmale horizontale Stege. Sie leiten den Fahrtwind so, dass er störende Verwirbelungen in den Radhäusern umhüllt. Daraus resultiere ein „sauberer“ Nachlauf entlang der Fahrzeugseite mit verringerten Strömungsverlusten, erklären die Entwickler. Das Design der 20-Zoll-Räder sowie das Profil und die Prägung an den Flanken der Reifen seien ebenfalls dahingehend optimiert.

Mit den durchströmten Radlaufblenden löse man den Zielkonflikt zwischen möglichst guter Aerodynamik und sportlicher Optik. So erziele der e-tron S Sportback einen cW-Wert von 0,26, der e-tron S komme auf 0,28.

Virtuelle Außenspiegel

Im Vergleich zu den Standard-Spiegeln verringern die schlanken virtuellen Außenspiegel des e-tron S Sportback den Luftwiderstand weiter. Sie tragen laut Audi etwa zu gleichen Teilen wie die durchströmten Radlaufblenden zur aerodynamischen Verbesserung bei und bringen zirka drei Kilometer mehr Reichweite im WLTP-Fahrzyklus. Die flachen Träger der virtuellen Außenspiegel integrieren an den Enden kleine Kameras. Die aufgezeichneten Bilder werden im Innenraum auf OLED-Displays im Übergang zwischen Tür und Instrumententafel präsentiert.

Das Aerodynamik-Konzept des e-tron S Sportback setzt sich unter dem Fahrzeugboden fort: Hier leiten Unterbodenverkleidungen mit Spoilerelementen die Luft um das Fahrzeug. Der Unterboden samt der Aluminium-Abdeckplatte für die Hochvolt-Batterie ist verkleidet. Die Anschraubpunkte sind schüsselförmig vertieft, ähnlich wie die „Dimples“ an einem Golfball. Sie sollen die Luft leichter strömen lassen als eine plane Fläche.

Einen weiteren Beitrag zur Verbesserung des Luftwiderstandes leistet die serienmäßige Luftfederung mit geregelter Dämpfung: Bei höheren Geschwindigkeiten senkt sie die Karosserie in zwei Stufen bis zu 26 Millimeter unter das Normalniveau ab.

Steuerbarer Kühllufteinlass

Eine wichtige Komponente der e-tron S-Modelle ist Audi zufolge auch der steuerbare Kühllufteinlass, der zugleich als Schaltstelle des Thermomanagements dient. Es handelt sich um einen Rahmen hinter dem Singleframe, der zwei elektrisch betätigte Jalousien integriert. Bei Geschwindigkeiten zwischen 48 und 160 km/h sind sie zumeist geschlossen, sodass die Luft fast verwirbelungsfrei über die vordere Haube strömt. Wenn die Klimaanlage oder die Antriebskomponenten mehr kühlende Luft brauchen, öffnen sich die Jalousien schrittweise. Falls die hydraulischen Radbremsen in einer Ausnahmesituation sehr stark beansprucht werden, gibt der steuerbare Kühllufteinlass zwei Kanäle zum Leiten von Luft in die vorderen Radhäuser frei. Bei Bedarf wird dafür der Kühlerventilator aktiv.

Drei Elektromotoren

Mit Blick auf den Antrieb verspricht Audi für die zukünftigen e-tron S-Modelle „außergewöhnliche Fahrleistungen“. Die beiden neuen Topmodelle der Baureihe werden von drei E-Motoren vorwärtsgeschoben, von denen zwei an der Hinterachse arbeiten. Sie geben gemeinsam 370 kW (503 PS) Spitzenleistung und bis zu 973 Nm Drehmoment ab. Damit sollen die S-Modelle in jeweils 4,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten können. „Ihre intelligente Antriebsregelung hebt die Fahrsicherheit und vor allem die Fahrdynamik auf ein neues Niveau: Zum elektrischen Allradantrieb kommt das elektrische Torque Vectoring mit aktiver und vollvariabler Momentenverteilung an der Hinterachse“, wirbt Audi.