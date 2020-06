Volkswagen Pkw startet eine neue Aktion: Privaten Käufern eines Neuwagens werden bis auf weiteres 16 Prozent Mehrwertsteuer erlassen. Mit der bundesweiten Initiative „Deutschland startet durch“ wolle man einen weiteren Impuls zur Absatzförderung setzen, erklären die Wolfsburger.

Die Bundesregierung hat beschlossen, im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets den Mehrwertsteuersatz vom 1. Juli an bis zum 31. Dezember 2020 von 19 auf 16 Prozent zu senken. Die flankierende Aktion von VW gilt bei teilnehmenden Handelspartnern für Fahrzeugbestellungen bis zum 30. September. Sie umfasst alle Neufahrzeuge mit Ausnahme der Elektroautos e-up! und ID.3. Der noch bis Ende des Jahres produzierte e-Golf ist nicht mehr bestellbar.

„Das Konjunkturpaket der Bundesregierung enthält viele wichtige Maßnahmen, um die Menschen in der Krise zu unterstützen und die Verbraucherstimmung positiv zu beeinflussen. Drei Prozent Mehrwertsteuersenkung und die Förderung der Elektromobilität sind gute Hebel, Konsum und Nachfrage anzuregen und damit die Wirtschaft in Gang zu bringen“, so Holger Santel, Leiter Vertrieb und Marketing von VW in Deutschland. „Wir wollen aber mehr für unsere Kunden tun. Gemeinsam mit unseren Händlern schenken wir ihnen deshalb 16 Prozent Mehrwertsteuer.“

Das neue Angebot ist mit der „#vwfüreuch“ Aktion kombinierbar, bei der Kunden spezielle Leasing- und Finanzierungskonditionen erhalten und für 9,99 Euro im Monat ein „Rundum-sorglos-Paket“ dazu buchen können. In Letzterem sind Ratenschutz für Sicherheit bei Jobverlust, Wartungsarbeiten sowie eine Anschlussgarantie zur Abdeckung der Laufzeit des abgeschlossenen Leasing- oder Finanzierungsvertrags enthalten.

Von der durch VW erlassenen Mehrwertsteuer profitieren neben reinen Verbrennern auch die teilelektrischen Fahrzeuge der Marke – die Plug-in-Hybrid-Ausführungen von Golf, Passat und Touareg. Für diese – teilweise noch nicht bestellbaren – Modelle gibt es mit der deutschen „Umweltbonus“-Förderung weiteres Sparpotential: Aktuell werden bis zu 4500 Euro subventioniert. Das Corona-Konjunkturpaket soll den staatlichen Anteil am Umweltbonus erhöhen, die finale Ausgestaltung steht aber noch aus.