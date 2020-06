Der Coronavirus macht der Automobilbranche schwer zu schaffen. Die wegen der Pandemie heruntergefahrene Produktion wird zwar wieder hochgefahren und die Händler sind in die Autohäuser zurückgekehrt, die Verkäufe laufen aber noch schleppend. Experten erwarten, dass die aktuelle Krise in der Branche zu einem Überlebenskampf führen wird. Zu den Gewinnern könnte laut einer Analyse auch Elektroautobauer Tesla gehören.

Die nächsten Jahre werde „automobiler Darwinismus“ prägen, glaubt man beim Beratungsunternehmen AlixPartners. Nur finanz- und innovationsstarke Hersteller und Zulieferer würden die bevorstehende Marktbereinigung überstehen. Eine Reduzierung auf bis zu zehn größere Automobilhersteller (OEM) sei denkbar – „mit Tesla auf dem Weg in diese Gruppe“. Der CASE-Zukunftsmarkt (Connected, Autonomous, Shared, Electric) werde unter diesen Überlebenden aufgeteilt.

Die aktuelle Situation wirke wie ein Beschleuniger für die Autoindustrie. Mit den richtigen Anreizen könnten die Herausforderungen jedoch zur Transformation der gesamten Branche beitragen. „Wir erleben einen nie dagewesenen Einbruch am Automobilmarkt. Die Absatzzahlen liegen unter denen nach der Finanzkrise 2008. Selbst das Niveau von 2019 werden europäische OEMs bis 2025 nicht erreichen. Nun heißt es im Sinne von Darwin: Nur die Starken können gewinnen“, sagt AlixPartners-Autoexperte Elmar Kades.

AlixPartners prognostiziert für 2020 einen Einbruch der globalen Verkaufszahlen um 20 Millionen im Vergleich zu 2019. Damit sinke der globale Absatz fast auf das Niveau in der Finanzkrise 2008. Die weltweiten Auswirkungen des Coronavirus in diesem Jahr seien so dramatisch, als wäre ein Markt von der Größe Europas über Nacht verschwunden. Autoherstellern, Zulieferern und Mobilitätsanbietern stünden nun weniger Mittel aus dem laufenden Geschäft zur Verfügung, zusätzliche Kredite müssten zurückbezahlt werden. Alle Kosten, Programme und Investitionen müssten hinsichtlich Liquidität und Rentabilität neu bewertet und priorisiert werden.

„Zeit, alles infrage zu stellen“

„Jetzt ist die Zeit, alles infrage zu stellen. OEMs müssen die Modellvielfalt reduzieren und sich gleichzeitig von Mitbewerbern differenzieren. Kluge Investitionen in Technologie und die Optimierung der Lieferketten sind ebenso nötig wie die Digitalisierung in Vertrieb, Produktion und Verwaltung“, rät Kades. Er und seine Berater-Kollegen sehen die Chance, Nachhaltigkeitsziele jetzt nicht zu vernachlässigen, sondern staatliche Subventionen und Regulierungen gezielt dafür einzusetzen.

„Die Regierungen in Europa spielen eine verantwortungsvolle Rolle. Das am 3. Juni verabschiedete Konjunkturpaket in Deutschland setzt mit einer Prämie für E-Autos wichtige Impulse. Eine Subvention alter Technologien wäre ein Fehler gewesen“, meint Marcus Kleinfeld von AlixPartners. Fördere man E-Mobilität nicht, würden die Verbraucher kurzfristig preiswerte Verbrenner kaufen. Diese seien günstiger in der Anschaffung und – dank mittelfristig niedrigem Ölpreis – auch im Unterhalt. Finanzielle Anreize müssten diesen Nachteil ausgleichen, um Käufer zu überzeugen.

„Die Automobilbranche steht vor einem tiefgreifenden Wandel, der mit der Entwicklung von E-Autos allein nicht abgeschlossen ist. Produzenten müssen dorthin gehen, wo es ’schmerzt‘ und zusätzlich zum akuten Krisenmanagement Entscheidungen für die Zukunft ihrer Unternehmen treffen“, so Kades abschließend. „Jetzt werden alle Fehlentscheidungen der Vergangenheit und verkrustete Strukturen aufgedeckt. Die Überlebenden der Krise gehen mit neuen, oftmals digitalen Geschäftsmodellen und schlanken Produktportfolios voran. Für die nahe Zukunft bedeutet das eine beschleunigte Transformation und Kostendisziplin.“