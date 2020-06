Hyundai erklärt neue Wärmepumpen-Technologie

Damit die Reichweite der Elektroautos von Hyundai bei Nutzung der Heizung in geringerem Maße nachlässt, haben die Entwickler das Wärmepumpen-System weiter verbessert. Die Südkoreaner setzen seit sechs Jahren Wärmepumpen-Technologie in ihren Stromern ein. Das weiterentwickelte System kommt bei neuen Modellen der Marke sowie der Konzernschwester Kia zum Einsatz.

Die aus einem Kompressor, einem Verdampfer und einem Kondensator bestehende Technik sei eine Innovation im Wärmemanagement, wirbt das Unternehmen. Die Abwärme der elektrischen Komponenten des Fahrzeugs werde von der Wärmepumpe aufgenommen und zur Beheizung des Innenraums genutzt, ohne die elektrische Reichweite wesentlich zu beeinflussen. Durch die Aufnahme zusätzlicher Abwärme, die nun nicht mehr ausschließlich aus elektrischen Komponenten wie Antriebsmotoren, Bordladegeräten und Wechselrichtern bezogen werde, sondern auch aus dem Batteriepack, sorge die Wärmepumpe dafür, dass bei Nutzung der Fahrzeugheizung weniger Strom verbraucht wird.

Das System nutze die von den Komponenten erzeugte Wärme, um flüssiges Kältemittel zu verdampfen. Unter hohem Druck werde daraufhin das Gas aus dem Kompressor ausgestoßen, in einen Kondensator geleitet und dort in flüssigen Zustand umgewandelt. Dieser Prozess erzeuge zusätzliche Wärmeenergie, die von der Wärmepumpe zurückgewonnen und zur Erwärmung des Innenraums verwendet wird. Gleichzeitig werde dadurch die Effizienz des Heizungs- und Klimasystems erhöht, der Stromverbrauch der Batterie verringert und somit die Reichweite des Elektroautos erhöht.

Eine vom koreanischen Umweltministerium durchgeführte Studie mit dem Kona Elektro habe ergeben, so Hyundai, dass durch den Einsatz der Wärmepumpe der Batterieverbrauch bei kalten Bedingungen erheblich abnimmt. Bei Temperaturen von -7 Grad biete das Modell bei eingeschalteter Klimaanlage immer noch 90 Prozent der im Vergleich dazu gemessenen Reichweite bei 26 Grad Umgebungstemperatur. Bei Elektroautos anderer Hersteller habe sich die Reichweite bei gleichen Testbedingungen um 18 bis 43 Prozent reduziert.

Hyundai weist auf weitere Innovationen in der aktuellen Generation seiner Elektroautos hin. So werde anstelle der herkömmlichen Luftkühlung durch den Einsatz eines Wasserkühlungs-Systems für die Batterie die Reichweite der Fahrzeuge positiv beeinflusst, ohne dass es dafür eines größeren Energiespeichers bedarf. Die Wasserkühl-Kanäle benötigten weniger Platz als die Luftkühl-Kanäle, die Batteriezellen könnten daher enger gepackt und so die Energiedichte um bis zu 35 Prozent erhöht werden.