Die Akkus von Elektroautos können, etwa bei Unfällen, in Brand geraten. Die Feuerentwicklung kann dabei erstmals – oder auch erneut – Stunden nach dem Auslöser des Defekts auftreten. Die Einsatzkräfte stellt das vor neue Herausforderungen, einige Feuerwehren setzen dabei auf das Versenken der beschädigten Stromer in Wasser-Containern. Das Textil-Unternehmen Ibena aus Bocholt hat eine neue, praktikablere Lösung konzipiert.

Die Batterie von E-Autos kann sich nach einer Beschädigung noch bis zu zwei Tage nach einem Unfall selbst entzünden. „Da das Löschwasser meist nicht an die verbauten Akkus kommt, gab es bisher für Rettungskräfte dafür nur zwei Lösungen: Entweder das Fahrzeug 48 Stunden lang beobachten, oder es in einem Container mit Löschwasser versenken und so einen Totalschaden herbeiführen“, erklärt Oliver Tatsch von Ibena. Für die auf Sicherheit rund um Lithium-Batterien spezialisierte Firma Gelkoh aus Nordrhein-Westfalen habe man eine dritte Möglichkeit entwickelt.

Die Lösung von Ibena: Das beschädigte Auto wird in einen sogenannten Rescue Bag gehüllt und für die nächsten 48 Stunden verwahrt. Das Verpacken des Fahrzeugs in die Rettungsdecke sei mit zwei Mann in drei Minuten erledigt, sagt Tatsch. Dafür müsse zuerst das E-Auto auf den unteren Teil der Schutzumhüllung geschoben werden, anschließend werden die anderen Teile mit Reiß- und Klettverschlüssen befestigt.

Was auf den ersten Blick aussehe, wie eine mobile Autogarage, sei in Wirklichkeit eine moderne Hightechlösung, so Tatsch. Wenn es ein Feuer im Fahrzeug gebe, setze die durch den Brand entstehende Hitze im Gewebe Gase frei, die das Feuer löschen. Zur Schonung des Lacks sei eine Schutzschicht eingearbeitet. Hinzu komme ein saugfähiges Filtermaterial, das Schadstoffe wie giftige Dämpfe oder austretende Flusssäure filtert und aufsaugt. Bei einem Hybridfahrzeug sorge eine Keramikschicht am Bodenteil des Rescue Bags dafür, dass austretender Kraftstoff nicht in die Umwelt gelangt.

Auch eine mögliche Explosion der Batterie habe man bedacht. „Das Gewebe hat eine extreme Gasdurchlässigkeit“, erläutert Tatsch. Im Falle einer Explosion würden die Gase durch den Stoff hindurchgehen und so das Zerreißen verhindern. Die Gasdurchlässigkeit wende zudem ab, dass sich unter der Schutzdecke Hitze staut und es dadurch zu einer Entzündung der Batterie kommt. Zum Verladen des Fahrzeugs durch Abschleppunternehmen gibt es spezielle Öffnungen.

Ibena habe zwei Jahre an der Marktreife gearbeitet, mittlerweile bietet das Unternehmen den Rescue Bag für Pkw und SUV an. An einem Weiteren für Transporter wird laut Tatsch gerade gearbeitet. Auch an E-Bikes habe man gedacht und bereits eine entsprechende Lösung für Fahrradakkus entwickelt.