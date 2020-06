Polestar, die auf leistungsstarke Stromer spezialisierte Tochter von Volvo, hat den Zeitplan für den Europa-Start seines ersten reinen Elektroautos bestätigt. Man halte weiter an der Auslieferung des Polestar 2 „im Sommer“ fest, teilten die Schweden mit. Die ersten Kundenfahrzeuge seien bereits im belgischen Hafen Zeebrügge eingetroffen.

Auf die hochbeinige Batterie-Limousine warten laut Polestar „Tausende neue Besitzer“ in Schweden und Norwegen – sie werden zuerst bedient. Die Übergabe sei für August geplant. Die Fahrzeuge für Kunden in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich „folgen dicht dahinter“, heißt es. Die Auslieferungen an Käufer in der Schweiz sollen später in diesem Jahr beginnen.

„Dies ist ein großer Moment“, freut sich Polestar-Chef Thomas Ingenlath. „Wir sind dem Schritt deutlich näher gerückt, Polestar 2 zu unseren ersten Kunden in Europa zu bringen. Die Ankunft dieser ersten Lieferung ist ein Beweis dafür, wie sehr wir uns für unsere Kunden engagieren und wie effizient wir weltweit arbeiten.“ Die in Zeebrügge eingetroffenen Fahrzeuge werden auf dem Landweg zu einem zentralen Drehkreuz in Belgien transportiert. Dort werden sie für die Auslieferung vorbereitet und ein letztes Mal kontrolliert, bevor sie den Zielmärkten und anschließend den Bestellern zugeführt werden.

Trotz der anhaltenden Pandemie konnte Polestar seine Produktion in China planmäßig Anfang 2020 starten. Nach der Ankündigung der höheren staatlichen Förderung von Elektroautos in Deutschland als Teil des Corona-Konjunkturpakets verzeichne das Unternehmen derzeit eine erhöhte Nachfrage. Dennoch könne man nach jetzigem Stand die Lieferung noch in diesem Jahr garantieren.

Polestar will seine E-Autos in erster Linie digital vertreiben, setzt aber auch auf physische Standorte. Diesen Sommer sollen in allen bedienten Märkten lokale „Polestar Spaces“ eröffnet werden, hierzulande sind ingesamt sieben davon vorgesehen. Kunden können sich in Polestar Spaces beraten lassen und den Polestar 2 Probe fahren. Die Testfahrten können online, vor Ort oder bei geplanten Testfahrt-Veranstaltungen gebucht werden.

Der vollelektrische Polestar 2 folgt auf das bereits erhältliche, noch mit Elektro-Verbrenner-System ausgerüstete 2+2-Coupé Polestar 1. Die zweite eigene Baureihe der Marke wird von einem Elektromotor an der Vorderachse und einem an der Hinterachse angetrieben. Mit Allradantrieb und 300 kW (408 PS) geht es im Polestar 2 in 4,7 Sekunden von 0-100 km/h. Die Energie dafür stellt eine im Fahrzeugboden der fünftürigen Fließheck-Limousine integrierte 78-kWh-Batterie zur Verfügung. Mit einer Ladung sind gemäß WLTP-Norm 470 Kilometer möglich.