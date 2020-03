Das chinesische Elektroauto-Startup Byton hat Details zu seiner Vertriebs- und Servicestrategie für Europa bekanntgegeben. Das in diesem Jahr in den USA startende SUV M-Byte wird hier online sowie über physische „Byton Places“ und in Kooperation mit landesspezifischen Partnern angeboten.

Der M-Byte soll ab Ende 2021 an europäische Kunden übergeben werden. Los geht es unter anderem in der Schweiz, Deutschland, Norwegen und Frankreich. Vorab soll es hierzulande in der zweiten Jahreshälfte 2020 die Möglichkeit zu Vormerkungen für frühe Fahrzeuge geben, dafür werden 500 Euro Anzahlung aufgerufen.

Byton bewirbt den M-Byte als Premiumfahrzeug zum erschwinglichen Preis von 45.000 Euro vor Steuern, in Deutschland werden also 53.500 Euro brutto fällig. Dafür gibt es einen 200 kW (272 PS) starken Heckantrieb und eine 72-kWh-Batterie für eine Reichweite von 360 Kilometern gemäß WLTP-Norm. Darüber hinaus wird eine leistungsfähigere Version mit 300 kW (408 PS), Allrad, 95-kWh-Batterie und 435 Kilometern je Ladung angeboten. Dieses Modell kann auch als Hecktriebler bestellt werden, die Reichweite beträgt dann 460 Kilometer.

Geladen wird der M-Byte über den europäischen Ladestandard CCS. Für den 95-kWh-Energiespeicher stellt der Hersteller an öffentlichen Schnellladestationen mit 150 kW Leistung um die 35 Minuten Wartezeit für 80 Prozent der Batteriekapazität in Aussicht. Für das Strom zapfen zuhause oder am Arbeitsplatz will Byton mobile und fest installierbare Ladeausrüstung vertreiben. Letztere wird auf Wunsch von Partnerbetrieben eingerichtet.

Byton-Kunden sollen auf Wunsch über eine Smartphone-App ihr Fahrzeug für Service und Reparaturen abholen sowie liefern lassen können. Für kleinere Arbeiten ist zudem ein mobiler Service geplant. In mehreren europäischen Ländern gibt es Unternehmensangaben nach bereits Partnerschaften für Vertrieb und Service. Über konkrete Kooperationen in Deutschland will man zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Der Verkauf des M-Byte soll zwar vorrangig online stattfinden, Byton sieht aber auch Vor-Ort-Vertrieb vor. Der erste sogenannte „Byton Place“ wird in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres in Zürich eröffnet, kündigte das Unternehmen an. Es werde sich um den ersten Flagshipstore der Marke in Europa handeln. Dort sollen unter anderem Informationen zu den verfügbaren Produkten geboten, Probefahrten ermöglicht und Premierenveranstaltungen durchgeführt werden. Bis Ende 2021 will Byton zusammen mit Partnern um die 20 Byton Places in wichtigen europäischen Städten wie etwa Oslo, Berlin, Amsterdam oder Paris eröffnen.

Das Interesse am M-Byte ist laut Byton „enorm“. Von den bisher 65.000 weltweiten Reservierungen seien 25.000 von europäischen Kaufinteressenten eingegangen. „Ich bin sicher, dass Byton zusammen mit seinen Handels- und Servicepartnern und der kundenfreundlichen Ladeinfrastruktur den europäischen Markt überzeugen kann“, so der deutsche Firmenchef Daniel Kirchert.