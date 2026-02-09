BMW und E.On: Bidirektionales Vehicle-to-Grid-Ladeangebot bestellbar

Die BMW Group und E.ON gehen nach der Ankündigung eines Vehicle-to-Grid-Angebots im September 2025 auf der IAA Mobility den nächsten Schritt: Künftig können Privatkunden das vollständige Produktpaket bestellen, bestehend aus der BMW Wallbox Professional, einem V2G-Stromtarif von E.ON und – sofern noch nicht vorhanden- einem intelligenten Messsystem (Smart Meter).

Das Angebot ermöglicht es, BMWs der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ mit der sechsten Generation von BMWs eDrive-Technologie, beginnend mit dem neuen iX3, aktiv in das Stromnetz einzubinden, indem Energie aus dem Hochvoltspeicher des Fahrzeugs zurück in das Stromnetz gespeist werden kann.

Das automatische Laden und Entladen erfolgt über einen von BMW und E.ON gemeinsam entwickelten Algorithmus. Kunden profitieren von jeder Stunde, die ihr Fahrzeug angesteckt ist, in Form eines jährlichen Bonus von bis zu 720 Euro. Damit sollen iX3-Fahrer jährlich bis zu 14.000 Kilometer kostenfrei zurücklegen und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiezukunft leisten können.

Die ersten 100 BMW-iX3-Kunden, die sich für einen V2G-Stromtarif von E.ON entscheiden, erhalten einen Rabatt von 700 Euro auf die BMW Wallbox Professional. Die Wallbox mit 11 kW Ladeleistung ist eines der ersten bidirektionalen Modelle auf dem Markt und bietet darüber hinaus weitere intelligente Lade-Modi.

„Die individuelle Steuerung mit der My BMW App ist dabei einfach und transparent“, wirbt das Unternehmen. „Kunden behalten die volle Kontrolle und können ihr Ladeziel in der My BMW App so einstellen, dass ihre Mobilität jederzeit sichergestellt ist“, betont der Autobauer. Intelligente Schutzfunktionen würden dafür sorgen, dass die Hochvoltbatterie immer in einem optimalen Betriebsbereich gehalten wird.

Marcus Krieg, Vice President New Business Models bei der BMW Group: ,,Mit der Neuen Klasse machen wir BMW Fahrzeuge erstmals zu einem aktiven Bestandteil der Energiewirtschaft. Ihre Technologie ermöglicht es, Energie intelligent zu speichern und ins Netz zurückzugeben und somit die Kosten unserer Kundinnen und Kunde zu senken und gleichzeitig den Einsatz erneuerbarer Energie zu stärken.“