Der chinesische Elektroautobauer Aiways bereitet seine Europa-Expansion mit dem SUV U5 vor. Das Startup bewirbt sein Erstlingswerk als hochwertig verarbeiteten Voll-Stromer mit alltagstauglicher Reichweite zum erschwinglichen Preis. In Deutschland sollen „unter 40.000 Euro“ aufgerufen werden, hieß es bisher. Nun steht offenbar der finale Preis fest.

Aiways bietet den U5 in Deutschland mit „Umweltbonus“ an. Die von Bund und Industrie jeweils zur Hälfte finanzierte Elektroauto-Kaufprämie wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) organisiert. Bezuschusst werden nur Modelle, die auf der „Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge“ des BAFA stehen: Dort findet sich in der aktuellsten Version von Ende Juni auch der U5, der Nettopreis für die Grundversion beträgt demnach 31.084,00 Euro.

Nach Aufschlag der als Konjunkturmaßnahme wegen der Coronavirus-Krise in Deutschland für ein halbes Jahr auf 16 Prozent reduzierten Mehrwertsteuer kostet der U5 ab 36.057,44 Euro. (Zum regulären Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent sind es 36.989,96 Euro.) Nach Abzug des Umweltbonus sinkt der Preis weiter: Der Zuschuss beträgt derzeit insgesamt 6000 Euro, die Hersteller gewähren ihren Anteil dabei als Brutto-Rabatt in Höhe von 3480 Euro (16 % MwSt.) – der U5 kostet damit abzüglich 6480 Euro ab 29.577,44 Euro.

Ebenfalls wegen der Corona-Krise wird der staatliche Beitrag zum Umweltbonus demnächst auf bis zu 6000 Euro verdoppelt – zusammen mit dem Hersteller-Anteil ergeben sich 9480 Euro Zuschuss. Diese Maßnahme ist zwar beschlossen, allerdings noch nicht umgesetzt. Sobald die erhöhte E-Auto-Prämie verfügbar ist, gibt es den U5 auf Basis des vom BAFA gelisteten Preises für nur noch 26.577,44 Euro.

Der Elektroantrieb des 4,68 Meter langen Aiways U5 leistet 140 KW (190 PS), der Verbrauch wird mit 17,4 kWh/100 km angegeben. Die Energie wird von einer 63-kWh-Batterie zur Verfügung gestellt, was gemäß WLTP-Standard 400 Kilometer Reichweite ermöglicht. An Schnellladestationen lässt sich das Akkupaket in 27 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufladen. Im Innenraum soll es reichlich Platz und digitale Funktionen geben.

Aiways setzt in Europa auf Direktvertrieb über das Internet. Hierzulande kooperieren die Chinesen zudem mit Euronics, die deutsche Einkaufsgenossenschaft bietet in ihren Geschäften Beratung sowie direkt vor Ort Probefahrten an. Nach aktuellem Stand können Kunden den U5 ab August testen, auch der finale Online-Konfigurator soll dann verfügbar sein. Den Start der Auslieferungen visiert Aiways derzeit für September an.