Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir haben für Sie die beliebtesten Elektroauto- & Elektromobilitäts-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de zusammengestellt:

BMW testet Erlkönigfotos zufolge derzeit den 3er in einer Elektro-Variante. Das bisher nicht bestätigte Modell könnte laut einem Bericht 2023 eingeführt werden. Mehr »

Sono Motors hat sein geplantes Solar-Elektroauto Sion Mitte 2017 mit ersten Prototypen vorgestellt. Auf dem Weg in die Serie entstehen nun neue Testfahrzeuge. Mehr »

VW will seine neuen Elektroautos der ID.-Familie später auch in Sportversionen anbieten. Den Kompakt-Stromer ID.3 könnte es 2024 in einer „R“-Version geben. Mehr »

Der Präsident des deutschen Maschinenbauverbands ist nicht mit dem Fokus der Politik auf Batterie-Autos einverstanden. Von Wasserstoff-Technik hält er mehr. Mehr »

Byton ist durch den Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das chinesische Elektroauto-Startup pausiert nun die Fertigung und richtet sich neu aus. Mehr »

Das Aachener Elektroauto-Startup e.GO Mobile hat wegen der Coronavirus-Krise ein Schutzschirmverfahren beantragt. Die Sanierung geht nun in die nächste Runde. Mehr »

Der bisherige COO von VW Pkw Ralf Brandstätter leitet künftig die Kernmarke. Der neue CEO setzt die Strategie seines Vorgängers mit Fokus auf E-Mobilität fort. Mehr »

VW hat den neuen Tiguan vorgestellt. Das erfolgreichste SUV Europas wird in der nächsten Generation erstmals auch in einer Plug-in-Hybrid-Version angeboten. Mehr »