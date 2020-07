Audi bietet sein erstes Elektroauto e-tron und dessen Coupé-Derivat e-tron Sportback ab Herbst auch in besonders sportlichen „S“-Ausführungen an. Beide Modelle nutzen drei E-Motoren, von denen zwei an der Hinterachse arbeiten. „Ihre intelligente Antriebsregelung hebt die Fahrsicherheit und vor allem die Fahrdynamik auf ein neues Niveau“, werben die Ingolstädter.

In der Fahrstufe S stellen e-tron S und e-tron S Sportback für acht Sekunden ihre volle „Boost-Performance“ bereit – 370 kW (503 PS) Leistung und 973 Nm Drehmoment. Damit geht es in 4,5 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 210 km/h. Das Antriebslayout der e-tron-S-Modelle nutzt das Baukastenprinzip: Die leistungsstärkere E-Maschine, die beim regulären Audi e-tron 55 die Hinterachse antreibt, ist jetzt in angepasster Bauweise an der Vorderachse montiert. Der vordere Elektromotor aus dem e-tron 55 arbeitet mit einem baugleichen Pendant und einzelnen Modifikationen im Heck.

Sind e-tron S und e-tron S Sportback in normaler Fahrweise unterwegs, arbeiten zugunsten der Effizienz nur die hinteren E-Motoren. Der vordere wird aktiviert, wenn der Fahrer mehr Leistung fordert, oder prädiktiv, bevor die Traktion nachlässt. Zum Elektro-Allradantrieb kommt nun das elektrische Torque Vectoring: „Jeder der hinteren E-Motoren schickt die Antriebsmomente über ein Eingang-Getriebe direkt auf das jeweilige Rad, ein mechanisches Differenzial existiert nicht mehr. Die bedarfsgerechte Regelung dauert nur Millisekunden, und sie kann sehr hohe Antriebsmomente managen“, erklären die Entwickler.

Für die Fahrt auf kurvenreichen Strecken verspricht Audi „exzellente Agilität und Traktion“. Der Charakter der e-tron-S-Versionen sei stärker heckbetont und noch sportlicher als bei der technischen Ausgangsbasis. Auf Wunsch sollen auch kontrollierte Drifts möglich sein. Nahe dem physikalischen Limit werde das entlastete kurveninnere Vorderrad über die Radbremse leicht verzögert, was Schlupf unterbinde und das Handling weiter verfeinere.

Audi hebt auch die Aerodynamik hervor. Vor allem mit den optionalen virtuellen Außenspiegeln – Kameras, die ihre Bilder auf Displays im Innenraum schicken – seien die S-Stromer sehr windschnittig. Auch dank der durchströmten Radlaufverbreiterungen erziele der e-tron S Sportback einen cw-Wert von nur 0,26, der e-tron S komme auf 0,28. Ein weiterer zentraler Aspekt des Aerodynamik-Konzepts ist der steuerbare Kühllufteinlass mit Kanälen zur Kühlung der vorderen Radbremsen: Er bleibt so oft wie möglich geschlossen, damit der Fahrtwind möglichst verwirbelungsfrei über die Haube strömt.

Optisch geben sich e-tron S und e-tron S Sportback unter anderem durch stark konturierte Front- und Heckstoßfänger sowie besonders große „Air Curtains“ – seitliche Lufteinlässe in der Front – zu erkennen. Am Heck läuft der Diffusoreinsatz fast über die volle Fahrzeugbreite. Auf beiden Seiten sind die Radläufe um 23 Millimeter breiter. An der Front und am Heck setzen silberfarbene Anbauteile Akzente, die Außenspiegelgehäuse sind aus Aluminium. Serienmäßig sind 20-Zoll-Räder mit 285 Millimeter breiten Reifen montiert. Über den großen Bremsscheiben sitzen vorne Festsättel mit je sechs Kolben, hinten sind Faustsättel verbaut.

Die Fahrbatterie speichert jeweils brutto 95 kWh Energie, von denen 86 kWh nutzbar sind. Der Verbrauch liegt zwischen knapp 27 und 29 kWh/100 km. Gemäß WLTP-Zyklus ergibt sich damit eine Reichweite von 360 Kilometer beim e-tron S sowie 365 Kilometer beim e-tron S Sportback – ohne Sportpaket schaffen die Modelle bis zu 444 E-Kilometer. Audi e-tron S und e-tron S Sportback kommen diesen Herbst auf die europäischen Märkte. In Deutschland beträgt der Grundpreis für den e-tron S 93.800 Euro, der e-tron S Sportback kostet ab 96.050 Euro.