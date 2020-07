Die kommende Elektroauto-Limousine Air von Lucid Motors wird laut dem US-Startup über branchenführende Windschnittigkeit verfügen. Bei Tests in einem Windtunnel habe das Modell einen cw-Wert von 0,21 erreicht. Der Air sei damit der aerodynamisch effizienteste Luxuswagen.

Die aerodynamische Effizienz spiele eine zentrale Rolle beim Erzielen großer Reichweiten und hoher Leistung, dieser Aspekt habe daher bei der Entwicklung des Air von Beginn an im Fokus gestanden, so der Firmen- und Technikchef von Lucid Motors Peter Rawlinson. Den jetzt verkündeten Bestwert bei der Aerodynamik hätten insbesondere die bei dem Unternehmen angestellten, unter anderem aus der Formel 1 stammenden Motorsport-Ingenieure realisiert.

Als wesentlich verantwortlich für die Stromlinienförmigkeit des Air nannte Lucid Motors dessen „funktionale Oberflächen und Details“, die gemeinsam die Luft effizient durch und um das Auto herumleiten würden. Dazu gehörten seitliche Lufteinlässe in der Frontschürze, ein aerodynamisch optimiertes Rad-Design und Öffnungen in der „Motorhaube“. Hinter der Frontstoßstange komme für bestmögliche Kühlleistung ein Wirbel generierendes System zum Einsatz, das einen kleineren Lufteinlass und damit ein weiteres Plus an Aerodynamik realisiere. Diese Lösung sei auch für das schnittige Front-Design des Air verantwortlich.

Am Boden der Elektro-Limousine diene eine in Richtung Heck zunehmend nach oben gewölbte Unterseite als aerodynamischer Diffusor, so Lucid Motors weiter. Die Form und Wirksamkeit dieser Komponente werde teilweise durch die Position des Batteriepacks vorgegeben, das dadurch direkten Einfluss auf die Aerodynamik nehme.

Lucid-Motors-Chef Rawlinson, früher bei Tesla für dessen erstes Großserien-Elektroauto Model S verantwortlich, hat in Aussicht gestellt, dass der Air in der Praxis gemäß der vergleichsweise realistischen US-Norm EPA mit einer Ladung über 400 Meilen (ca. 644 km) fahren können wird. In der Mitteilung zur Aerodynamik bekräftigte er dieses Ziel. Zur Einordnung: E-Auto-Branchenprimus Tesla hat erst kürzlich offiziell die 400-Meilen-Marke erreicht.

Bei Tests unter realen Bedingungen hätten aktuelle Vorserienfahrzeuge des Air auf öffentlichen Straßen mit hoher Geschwindigkeit bereits problemlos über 400 Meilen geschafft. Zudem sei eine Höchstgeschwindigkeit von umgerechnet knapp 278 km/h erreicht worden. Die Serienversion und weitere Informationen zur Produktion, Ausstattung und den Preisen sollen im September präsentiert werden. Die Auslieferungen in den USA sind für Anfang 2021 geplant, anschließend will Lucid Motors zeitnah nach Europa und Asien expandieren.

„Wenn wir die Serienversion des Lucid Air im September vorstellen, wird die Welt ein wunderschönes Design zu sehen bekommen, das einen neuen Maßstab für Elektroautos und einen Meilenstein für Autos im Allgemeinen setzen wird“, verspricht Rawlinson.