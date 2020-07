Das Facelift des Hyundai Santa Fe führt auf einer neuen Fahrzeugplattform Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Technik in der Baureihe ein. Die Hybrid-Version des SUV kommt im Herbst mit Zweirad- oder Allradantrieb auf den Markt. Sie verfügt über einen 1,6-Liter-T-GDI-Motor und eine 44,2 kW (60 PS) E-Maschine, die ihre Energie aus einer 1,49 kWh Batterie bezieht. Das System generiert 169 kW (230 PS) und ein Drehmoment von 350 Nm.

Ab Anfang 2021 bietet Hyundai den Santa Fe auch als Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb an. Hier ist ebenfalls der 1,6-Liter-T-GDI-Motor verbaut, der mit einem 66,9 kW (91 PS) Elektromotor und einer 13,8-kWh-Batterie kombiniert wird. Die Gesamtleistung beträgt 195 kW (265 PS) mit einem Drehmoment von 350 Nm. Wie viele Kilometer rein elektrisch gefahren werden können, verrät Hyundai noch nicht.

Der nächste Santa Fe basiert als erstes SUV auf Hyundais neuer Fahrzeugplattform der dritten Generation. Er verfügt über ein System zur Kontrolle des Luftstroms, das die Luftzirkulation im Motorraum und damit die Wärmeabfuhr optimiert. Der Fahrzeugschwerpunkt liegt nun tiefer. Die verbesserte Aerodynamik soll die Kraftstoffeffizienz und Fahrleistung erhöhen. Darüber hinaus bringe die neue Plattform deutliche Verbesserungen bei der Kollisionssicherheit, so Hyundai. Die Fixpunkte für die Lenkhebel wurden zudem näher an der Mitte der Vorderräder positioniert, was ein agileres Handling ermögliche.

Dank der neuen Fahrzeugplattform bietet der aktualisierte Santa Fe mehr Platz, wirbt Hyundai weiter. Das Facelift des Flagschiffs ist mit 4785 mm im Vergleich zum Vorgängermodell länger (+ 15 mm), außerdem breiter (1900 mm/+10 mm) und höher (1685 mm/+5 mm). Das Batteriepaket wird bei der Hybridversion unter dem Beifahrersitz und bei der Plug-in-Hybrid-Ausführung unter dem Fahrer- und Beifahrersitz untergebracht, ohne die Fahrgastzelle oder den Gepäckraum zu beeinträchtigen.

Im Inneren des Santa Fe sollen künftig weniger Außengeräusche zu hören sein. Das Modell wartet zudem mit neuen Technologien auf, darunter ein digitales 12,3-Zoll-Display als Cockpit sowie ein 10,25-Zoll-Touchscreen. Via Apple CarPlay und Android Auto können Anwendungen von Smartphones auf dem Display gespiegelt werden, dazu steht eine kabellose Ladeablage in der Mittelkonsole bereit. Hinzu kommen unter anderem eine intelligente Spracherkennung sowie ein Head-up-Display für den Fahrer.

Zu den Sicherheitsfunktionen des überarbeiteten Santa Fe gehören ein Autobahn-Fahrassistent: Eine Kombination aus Spurhalteassistent und Geschwindigkeitsregelung, die Sensoren und Kartendaten verwendet. Die Einparkhilfe hinten nutzt die Rückfahrkamera und Ultraschallsensoren, um Hindernisse beim Rückwärtsfahren zu erkennen, davor zu warnen und gegebenenfalls zu bremsen. Eine ferngesteuerte Einparkhilfe erlaubt es, den Santa Fe von außen mithilfe des Schlüssels vorwärts oder rückwärts einzuparken. Ebenfalls an Bord sind ein Totwinkelwarner, Notbrems-, Totwinkel-, Ausstiegs- und Stauassistent sowie Querverkehrswarner hinten.

Preise für den neuen Santa Fe hat Hyundai noch nicht verraten. Die aktuelle Generation kostet als Benziner ab 46.400 Euro.