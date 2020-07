Tesla hat den 2000sten Standort seines firmeneigenen „Supercharger“-Netzes in Betrieb genommen. Die neuesten Schnelllader für die Elektroautos des US-Herstellers wurden in der niederländischen Stadt Rijswijk östlich von Den Haag eröffnet. Tesla verfügt damit eigenen Angaben nach weltweit über 18.000 Ladeplätze.

Die ersten Supercharger wurden im Jahr 2013 installiert. Die rot-weißen Zapfsäulen stehen aktuell in 41 Ländern – 29 davon in Europa – für Tesla-Fahrer bereit. Mit 72 Standorten, 660 Schnellladeplätzen und einer Strombereitstellung für 430 Millionen elektrische Kilometer belegt Deutschland im kontinentalen Vergleich jeweils den zweiten Rang. Bei der Anzahl der Supercharger-Standorte liegt Frankreich in Führung (78), die meisten Ladeplätze (866) und geladenen elektrischen Kilometer (545 Millionen) hat Norwegen zu bieten.

Die Supercharger-Schnellladesäulen gelten als entscheidend für den bisherigen Erfolg von Tesla. Zuletzt stockte der in Aussicht gestellte Ausbau allerdings, vor allem bei der neuesten Ladetechnik ging es in den vergangenen Monaten nur langsam voran. Der Tesla-Chef hat Ende Mai Abhilfe versprochen: „Wir haben etwas gebremst, damit die Produktion von V3-Superchargern in Fahrt kommt – wir werden die Geschwindigkeit jetzt aber erhöhen!“, erklärte Elon Musk auf Twitter.

Seine dritte, neueste Schnelllade-Technologie hat Tesla Anfang letzten Jahres vorgestellt. Die „V3 Supercharger“ erlauben das Laden mit bis zu 250 kW. Im Idealfall und je nach Modell soll sich bei einer Laderate von um die 1600 Kilometern pro Stunde Strom für knapp 120 Kilometer in fünf Minuten tanken lassen. Zusammen mit weiteren Verbesserungen sollen die meisten Kunden an V3-Säulen nur noch um die 15 Minuten warten müssen. Der Standort in Rijswijk ist bereits mit den neuesten Superchargern bestückt, nach Deutschland hat es die Technologie noch nicht geschafft.

Anfänglich konnten Tesla-Kunden an Superchargern unbegrenzt kostenlos Energie ziehen. 2018 wurde das jedoch abgeschafft und durch ein jährliches Ladekontingent ersetzt. Später kehrte die Flatrate für einzelne Modelle zurück, allerdings nur vorübergehend. Mit aktuell neu bestellten Teslas wird die Supercharger-Nutzung stets nach Kilowattstunden (kWh) in Rechnung gestellt, in Deutschland liegt die Gebühr bei 0,33 Euro pro kWh.