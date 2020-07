Die im Juni von der Bundesregierung zusammen mit dem Coronavirus-Konjunkturpaket als „Innovationsprämie“ beschlossene Erhöhung der Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ ist am 8. Juli offiziell gestartet. Damit gibt es für reine Stromer ab sofort offiziell einen Nettozuschuss von bis zu 9000 Euro. Die Förderung gilt zudem mehrere Wochen rückwirkend.

Bisher gab es für Kauf und Leasing neuer Elektroautos im Rahmen des Umweltbonus bis zu 6000 Euro Förderung – jeweils zur Hälfte vom Bund und den Herstellern. Der staatliche Anteil wurde jetzt – befristet bis Ende 2021 – verdoppelt. Die Höchstsumme von 9000 Euro netto gibt es für nur mit Batterie betriebene Autos sowie Wasserstoff-Fahrzeuge. Extern aufladbare Plug-in-Hybride erhalten eine Förderung von bis zu 6750 Euro.

„Wir verdoppeln den staatlichen Anteil beim Kauf eines E-Autos und setzen so einen deutlichen Anreiz für Verbraucherinnen und Verbraucher für den Kauf eines E-Autos. Wir wollen so den Umstieg auf E-Autos vorantreiben und der Elektromobilität in Deutschland einen neuen Schub verleihen“, so Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.

Folgende Fahrzeuge profitieren von dem aktuellen Umweltbonus:

Neue Fahrzeuge, die nach dem 3. Juni 2020 und bis einschließlich zum 31. Dezember 2021 erstmalig zugelassen werden, sowie

junge gebrauchte Fahrzeuge, deren Erstzulassung nach dem 4. November 2019 und die Zweitzulassung nach dem 3. Juni 2020 und bis zum 31. Dezember 2021 erfolgt.

Der Antrag auf Förderung durch die „Innovationsprämie“ ist bis einschließlich zum 31. Dezember 2021 beim BAFA möglich. Der Zuschuss für reine und teilelektrische Stromer geht auf das Ergebnis des Koalitionsausschusses vom 3. Juni dieses Jahres zurück. Neben der befristeten Verdopplung des Bundesanteils sieht die geänderte Förderrichtlinie ein Verbot der Kumulierung mit der Förderung durch andere öffentliche Mittel vor, das soll eine Überförderung ausschließen.

Alle wichtigen Informationen zur aktuellen Elektroauto-Kaufprämie haben wir hier für Sie zusammengestellt.