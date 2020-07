Die öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektroautos wird in einigen Regionen von wenigen Anbietern beherrscht, für Stromer-Fahrer bedeutet das in vielen Fällen hohe Preise, wenig Transparenz und mitunter schlechten Service. Die Bundesregierung will Abhilfe schaffen, dazu hat das Kartellamt nun offiziell eine „Sektoruntersuchung zur Bereitstellung und Vermarktung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge“ eingeleitet.

„Wir wollen in dieser frühen Marktphase der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge strukturelle Wettbewerbsprobleme identifizieren, um einen Beitrag zu einem erfolgreichen Ausbau zu leisten“, erklärte der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mundt. Für die Entscheidung von Verbrauchern, auf E-Mobilität umzusteigen, seien die Bedingungen und Preise für das Laden im öffentlichen Raum von zentraler Bedeutung. „Der Markt ist natürlich noch im Entstehen. Aber uns erreichen schon jetzt vermehrt Beschwerden über die Preise und Konditionen an den Ladesäulen“, so Mundt.

Der Aufbau und Betrieb von Ladesäulen unterliegt nicht der für Stromnetze geltenden Regulierung. Mögliche Wettbewerbsprobleme in diesem Bereich können aber mit Hilfe des Kartellrechts aufgegriffen werden. „Für die Gewährleistung eines funktionsfähigen Wettbewerbs sind neben dem diskriminierungsfreien Zugang zu geeigneten Standorten für Ladesäulen auch die konkreten Nutzungsbedingungen an den Ladesäulen von ausschlaggebender Bedeutung“, unterstreicht das Bundeskartellamt.

Gegenstand der jetzt gestarteten Untersuchung sollen auch die verschiedenen Vorgehensweisen der Städte und Kommunen bei der Bereitstellung geeigneter Standorte und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb zwischen den Betreibern von Ladestationen sein. Das Bundeskartellamt will zudem die Rahmenbedingungen für den wettbewerblichen Aufbau von Ladesäulen an den deutschen Autobahnen in den Blick nehmen.

Zur Durchführung der Sektoruntersuchung werden die maßgeblichen Akteure in zwei Ermittlungsphasen vom Bundeskartellamt befragt. In der ersten Phase sollen vor allem der Stand des Aufbaus der öffentlichen Ladeinfrastruktur und die aktuelle Praxis der Städte, Kommunen und weiterer Akteure bei der Planung und Bereitstellung von Standorten ermittelt werden. Darauf aufbauend sind in der zweiten Phase „vertiefte Ermittlungen“ vorgesehen, die auch Fragen des Zugangs von Mobilitätsdienstleistern und Ladekunden zu den Ladesäulen abdecken.

Die Ermittlungsergebnisse sowie daraus zu ziehende wettbewerbliche Schlussfolgerungen wird das Bundeskartellamt der Öffentlichkeit später in einem Bericht vorstellen.