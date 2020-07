Renault hat im Februar die Elektro-Ausführung des Twingo vorgestellt, bisher war der Kleinstwagen nur mit Verbrennungsmotoren zu haben. In Deutschland soll der elektrische Twingo Z.E. zum Jahreswechsel 2020/2021 zu den Händlern kommen. Der von Renault zunächst nicht bekanntgegebene Preis wurde nun von einer deutschen Behörde veröffentlicht.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) verwaltet die seit wenigen Tagen bis zu 9000 Euro hohe „Umweltbonus“-Förderung. Eine Voraussetzung der gemeinsam vom Bund und den Herstellern finanzierten Elektroauto-Kaufprämie ist, dass das bezuschusste Modell in der „Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge“ des BAFA aufgeführt ist. In der jüngsten Fassung findet sich auch der Twingo Z.E.: Er kostet demnach in der Grundversion „Vibes“ 20.831,94 Euro netto.

Inklusive Mehrwertsteuer von 19 Prozent gibt es den elektrischen Twingo damit ab 24.790,01 Euro. In den verbleibenden Monaten dieses Jahres liegt der Preis für den kompakten 5-Türer allerdings – Verfügbarkeit vorausgesetzt – bei 24.165,05 Euro, da die Mehrwertsteuer im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets vorübergehend von 19 auf 16 Prozent gesenkt wurde.

Wann genau der Twingo Z.E. hierzulande eingeführt wird, ist offen. Der als weitere Konjunkturmaßnahme erhöhte Umweltbonus ist noch bis Ende kommenden Jahres verfügbar. Bis dahin profitieren Modelle wie der Twingo für unter 40.000 Euro netto von dem maximalen Zuschuss in Höhe von 9000 Euro. 6000 Euro erhalten die Käufer vom Staat, der Hersteller-Anteil von netto 3000 Euro wird als Bruttorabatt gewährt (3480 Euro bei 16 % MwSt., 3570 Euro bei 19 % MwSt.). Der Twingo Z.E. kostet damit bis auf weiteres als Neuwagen deutlich unter 20.000 Euro.

Als Elektroauto verfügt der Twingo über eine 60 kW (82 PS) starke E-Maschine anstelle des Benzinaggregats im Heck. Die Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 21 kWh erlaubt gemäß WLTP-Fahrzyklus eine Reichweite von 180 Kilometer. Von 0 auf 50 km/h geht es laut Renault in rund 4,0 Sekunden, der Sprint auf Tempo 100 soll in 12,6 Sekunden gelingen. Maximal sind 135 km/h möglich. An einem 22-kW-Ladepunkt soll sich in 30 Minuten Strom für 80 Kilometer ziehen lassen. An der Haushaltssteckdose lädt der Twingo Z.E. offiziell in 13,5 Stunden voll.