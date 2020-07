Für den Zugang zu öffentlichen Elektroauto-Ladestationen und das Bezahlen gibt es in Deutschland eine Vielzahl an Verträgen, Karten und Apps. Die Bundesnetzagentur will die Betreiber der Säulen verpflichten, zukünftig neben dem eigenen Strom auch den ihrer Wettbewerber anzubieten – zu deren Tarifen und Konditionen. Der Bundesverband Fuhrparkmanagement (BVF) begrüßt das Vorhaben, das „Abrechnungschaos“ an Ladestationen müsse enden.

Die aktuellen Abrechnungsprozesse und Tarifgestaltungen an öffentlichen Ladesäulen seien für Unternehmen mit einem Fuhrpark „katastrophal“, kritisiert der BVF. Zum einen seien die Kosten nicht planbar, da die an ein und derselben Ladesäule stark variieren können – unter anderem abhängig davon, ob man Vertragspartner des jeweiligen Anbieters ist. Zum anderen müssten die Abrechnungen der verschiedenen Ladepunkte in den diversen Regionen in der Fuhrparkverwaltung händisch gebucht und betreut werden.

„Das ist kontraproduktiv, verkompliziert und verteuert die Prozesse und macht einen digitalen Workflow unmöglich“, sagt BVF-Geschäftsführer Axel Schäfer. „Je mehr Unternehmen auf Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge in ihren Fuhrparks setzen und je mehr die Reichweiten mit den Mobilitätsanforderungen kompatibel sind, desto mehr fällt das ins Gewicht.“

Harmonisierung nötig

Es werde Zeit, dass sich an der aktuellen Situation etwas ändert – die Abrechnung müsse dringend über einen Anbieter funktionieren, fordert der Fuhrparkverband. Denn Hauptproblem sei derzeit nicht der Preis, sondern der administrative Aufwand. Mit einer Harmonisierung würde eine große Hürde für Unternehmen beseitigt, den Anteil an E-Fahrzeugen in ihren Flotten zu erhöhen. Gleichzeitig würde ein wichtiger Hebel aktiviert, da Firmen mit mehr als 60 Prozent aller Neuzulassungen die wichtigsten Autoeinkäufer seien.

In Deutschland gibt es laut einer Auswertung derzeit knapp 300 Tarife für Autostrom. Fahrer von Elektroautos benötigen daher – je nach Geschäftsgebiet des regionalen Anbieters – eine Vielzahl von Identifizierungs- und Zahlungsmitteln. Das macht die Ladeinfrastruktur unübersichtlich. Die Bundesnetzagentur hat ein Konsultationsverfahren eingeleitet, um die Zugangsbedingungen zu verbessern.

„Die Abrechnungswege öffentlicher Ladestationen sind undurchsichtig. Das ist nicht nur verbraucherunfreundlich, sondern erschwert auch die Verwaltung von Fahrten mit E-Autos im Fuhrparkmanagement. Das Thema ist lange nicht wirklich aufgefallen, weil es einfach zu wenige E-Fahrzeuge gab. Wir begrüßen, dass die Bundesnetzagentur es nun endlich angeht, denn das ist nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum Unternehmen, bei Elektrofahrzeugen zurückhaltend sind“, so Schäfer.

Die Bundesnetzagentur will Betreiber durch eine ab April 2021 gültige Regelung dazu bringen, auch den Strom der Konkurrenz zu deren Tarifen und Konditionen anzubieten. Verbraucher sollen in Zukunft einen Vertrag mit einem Versorger abschließen und zu den vereinbarten Konditionen an allen öffentlichen Ladestationen andocken können.