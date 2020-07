BYD ist einer der weltweit größten Hersteller von Elektro-Pkw. Das chinesische Unternehmen hat im Mai angekündigt, mit seinen neuesten Stromern nach Europa zu expandieren. Der Zeitplan dafür wurde nun konkretisiert.

Den Einstieg auf dem europäischen Markt wagt BYD in Norwegen im Rahmen eines Testlaufs mit zwei Pkw-Modellen sowie später folgenden Vans und Trucks. Als erstes wird das Mittelklasse-SUV Tang EV angeboten, als Nächstes steht die Einführung der Premium-Limousine Han EV auf dem Programm.

Mit Blick auf die nachlassenden, infolge der Verbreitung des Coronavirus eingeführten Restriktionen bekräftigte BYD, in Europa eine „breitere Expansion“ zu planen. „Europa beginnt sich von der Virus-Pandemie zu erholen und wir sind optimistisch für die Zukunft in Norwegen und in ganz Europa. Wir werden eine tragfähige Strategie verfolgen, um die Marke BYD voranzutreiben“, so BYD-Europa-Chef Isbrand Ho.

Der in Norwegen zuerst angebotene Tang EV soll ab November auch in der Europa-Version hergestellt werden, die ersten Auslieferungen werden für Januar 2021 anvisiert. BYD gab bekannt, dass neben dem später folgenden Han EV auch der Tang EV mit der kürzlich vorgestellten „Blade Battery“ ausgerüstet sein wird. Der neue Akku-Typ soll sicherer als bisherige Batterien sein und trotz simplerem Aufbau hohe Reichweiten erlauben.

Der 4,87 Meter lange Tang läuft als Plug-in-Hybrid, Elektroauto oder klassischer Verbrenner vom Band. Europäischen Kunden wird exklusiv die vollelektrische Ausführung des SUV verkauft, die unter anderem Allradantrieb und 520 Kilometer Reichweite gemäß der in Europa auslaufenden NEFZ-Norm bietet. Die Limousine Han EV soll 605 Kilometer mit einer Ladung schaffen und überdies sehr sportlich sein.

Den Vertrieb, Service und das Ersatzteilmanagement übernimmt für BYD in Norwegen der lokale Partner RSA. Zusätzlich zu Tang EV und Han EV sehen die Partner die Einführung diverser Batterie-Nutzfahrzeuge vor, darunter ein Kastenwagen, 7,5- und 19-Tonnen-Verteiler-Lkw sowie ein Sattelschlepper mit E-Antrieb. Ob und wann BYD den Vertrieb in Deutschland starten wird, steht noch nicht fest.