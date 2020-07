BMW hat kürzlich sein nächstes Elektroauto iX3 offiziell vorgestellt. Nach dem in diesem Jahr in China in die Produktion gehenden SUV kommt 2021 das elektrische Gran Coupé i4 auf den Markt. Letzteres Modell wird in Deutschland am Stammsitz München hergestellt, die Vorbereitungen dazu erfordern eine Unterbrechung der Produktion.

In München ruht in diesem Sommer die Fahrzeugfertigung sechs Wochen lang, vom 24. Juli bis zum 7. September entstehen keine Autos mehr. Während der Produktionspause werden Struktur- und Umbaumaßnahmen für den i4 umgesetzt. „Wir machen das Werk München fit für die Zukunft. Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen können wir Fahrzeuge mit Diesel-, Benzin-, Hybridantrieb und den vollelektrische BMW i4 auf derselben Linie fertigen. Das ermöglicht es uns, flexibel auf die Kundennachfrage zu reagieren“, erklärt Werkleiter Robert Engelhorn.

Das Karosseriekonzept des i4 unterscheidet sich aufgrund der Hochvoltbatterie von den bisher im Werk München gebauten Modellen. Dennoch können laut BMW rund 90 Prozent der bestehenden Produktionsanlagen im Karosseriebau integriert werden. Zehn Prozent, besonders die Anlagen in den Umfängen des Hinterbaus, seien wegen der Batterie für den E-Antrieb im Fahrzeugboden nicht integrierbar und erfordern den Aufbau neuer Anlagen.

Die Montage der Hochvoltbatterie des i4 erfolgt von unten. Dafür wird in der Fertigungsmontage eine separate Speichermontage aufgebaut. „Eine besondere Herausforderung bei allen Umbau- und Installationsmaßnahmen im Werk München sind die beengten Strukturen. Auf engstem Raum müssen innerhalb von sechs Wochen alte Anlagen entfernt, neue Anlagen installiert und in Betrieb genommen werden. Das erfordert planerische Exzellenz und eine hohe Kreativität“, so Engelhorn.

Neben dem Einbau neuer Anlagen müssen die bestehenden Produktionsanlagen so umgerüstet werden, dass die BMW 3er Limousine, der BMW 3er Touring – beide mit Verbrennungsmotoren und Hybridantrieb – sowie der neue BMW M3 und der i4 auf derselben Linie gefertigt werden können. Dieses Konzept ist der Kern von BMWs Antriebsstrategie, die flexible Fahrzeugarchitekturen für die Ausrüstung von Modellen mit klassischer Verbrenner-, Hybrid- oder reiner Elektrotechnik vorsieht.

Ab dem 28. August will BMW die Systeme für den Wiederanlauf nach der Produktionsunterbrechung wieder füllen, damit am 7. September erneut Fahrzeuge von den Bändern in München laufen können. In anderen Bereichen des Werks wie etwa dem Motorenbau wird aufgrund der Versorgungsfunktion für das weltweite Produktionsnetzwerk des Konzerns teilweise lückenlos weitergearbeitet.

Wie die Serienversion des i4 aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Im März gab BMW mit der Enthüllung des Concept i4 einen Ausblick auf das neue Elektroauto. Das sportliche Modell soll insbesondere BMW typische Fahrdynamik und Raumkomfort bieten. Mit 390 kW (530 PS) soll es in um die vier Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis über 200 km/h gehen. Als Reichweite werden 600 Kilometer gemäß WLTP-Norm in Aussicht gestellt.