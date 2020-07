Tesla hat sein Geschäftsergebnis für das zweite Quartal 2020 präsentiert. Wie die gesamte Branche hat der Elektroautobauer mit der anhaltenden Coronavirus-Pandemie zu kämpfen, das Unternehmen gibt sich angesichts des bisherigen Geschäftsverlaufs jedoch zuversichtlich.

Mit 104 Millionen Dollar (89,8 Mio. Euro) wies Tesla für Q2 2020 das vierte Quartal in Folge einen Gewinn aus. Der Umsatz lag mit rund 6 Milliarden Dollar (5,2 Mrd. Euro) ähnlich wie in den ersten drei Monaten 2020, im Jahresvergleich zeigte sich allerdings ein Minus von 5 Prozent. An der Börse sorgten die jüngsten Quartalszahlen dennoch für einen Kurssprung von zunächst knapp 7 Prozent, später reduzierte sich das Plus auf rund 1,5 Prozent.

Von der großen Limousine Model S und dem Premium-SUV Model X produzierte Tesla im zweiten Quartal 6326 Einheiten, die Auslieferungen beliefen sich auf 10.614 Fahrzeuge. Von dem Mittelklassewagen Model 3 und dem neuen SUV Model Y liefen in den letzten drei Monaten 75.946 Exemplare von den Bändern, 80.277 Einheiten wurden ausgeliefert. Unter dem Strich ergibt das 82.272 produzierte und 90.891 ausgelieferte Elektroautos.

Tesla geht davon aus, dass im ersten Halbjahr vorgenommene betriebliche Maßnahmen und Kostensenkungen eine erfolgreiche zweite Jahreshälfte ermöglichen. Die Zahl der produzierten Elektroautos und die dafür zur Verfügung stehenden Kapazitäten sollen weiter gesteigert werden, um die Nachfrage zu befriedigen. Auch in neue Modelle, bessere Technologien und die lokale Produktion will Tesla investieren, dabei aber weiter konzernweit auf Kosteneffizienz achten.

Die Fertigung des Model Y findet laut Tesla bei voller Auslastung der derzeitigen Kapazitäten statt. Der Hochlauf sei deutlich schneller als bei der 2017 gestarteten Mittelklasse-Limousine Model 3 gelungen. Die Produktionskapazität für Model 3 und Model Y in Fremont soll nun durch neue Anlagen von 400.000 auf 500.000 Fahrzeuge pro Jahr erweitert werden. Aus dem chinesischen Werk in Shanghai sollen im nächsten Jahr wie geplant neben Model 3 auch Model Y an Kunden gehen. Der Bau der ersten Europa-Fabrik in Brandenburg nahe Berlin mache weiter Fortschritte, dort sollen ebenfalls ab 2021 E-Autos hergestellt werden. Darüber hinaus stehe mit Austin, Texas der Standort für die nächste „Gigafactory“ in den USA fest.

Das Produktionsniveau entspreche nun wieder dem vor Beginn der Coronavirus-Krise, weitere Unterbrechungen des Betriebs und die Stimmung am Markt ließen sich für das restliche Jahr aber nur schwer vorhersagen, so Tesla. Das Unternehmen könne 2020 über 500.000 Fahrzeuge bauen, trotz der aktuellen Herausforderungen strebe man für dieses Jahr eine halbe Million Auslieferungen an.