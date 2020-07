Deutsche Tesla-Fabrik soll doch Batterien produzieren

Tesla hat angekündigt, in seiner neuen Europa-Fabrik in der Brandenburger Gemeinde Grünheide nahe Berlin neben Elektroautos und deren Antrieben auch die dazugehörigen Batterien zu produzieren. Nach der Veröffentlichung angepasster Pläne ohne entsprechende Bereiche wurde davon ausgegangen, dass hierzulande doch keine Akkus entstehen werden – dem ist aber nicht so.

Der US-Elektroautobauer werde in Grünheide in Zukunft auch Batteriezellen produzieren. Das erklärten laut dem Tagesspiegel der Konzern und Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). „Tesla hat die Planung für eine Produktion von Batteriezellen in Grünheide begonnen. Das hat uns das Unternehmen mitgeteilt“, sagte Steinbach. „Das ist erneut eine großartige Nachricht: Ein Baustein mehr, Brandenburg zum führenden Energiewendeland in Deutschland und Europa zu machen.“

Die Ankündigung betreffe allein die spätere Erweiterung der deutschen Fabrik, heißt es in dem Bericht weiter. Tesla habe die „Planungsabsicht“ für eine Batterieproduktion. Firmenchef Elon Musk habe in einer aktuellen Online-Quartalskonferenz vor Analysten und Investoren erklärt: „Es wird eine lokale Zellproduktion geben, die den Bedarf der Berliner Fabrik decken wird“. Es sei also Ziel, so Tesla, „die benötigten Batterien für das Autowerk vor Ort herzustellen.“

Zunächst wird Tesla seine neueste „Gigafactory“ also nur für den Bau von Elektroautos sowie deren Antriebskomponenten auslegen. Die Batteriepacks dürften anfänglich aus der gemeinsam mit Panasonic in den USA betriebenen „Gigafactory 1“ im Bundesstaat Nevada nach Deutschland verschifft werden. Wie die Planung für die spätere hiesige Batteriefertigung aussieht, wird dem Tagesspiegel zufolge derzeit von dem Unternehmen geprüft.

Tesla legt seine Gigafactories modular an und baut sie in mehreren Schritten aus. Bei dem deutschen Standort handelt es sich um den vierten seiner Art, zuvor war Anfang 2020 mit der Gigafactory 3 in Shanghai die erste Fabrik des E-Auto-Pioniers in China eröffnet worden. In Deutschland sollen bis zu 500.000 Stromer pro Jahr gebaut werden. Die Anlagen dazu fehlen noch, im Augenblick wird das Bauland für die Konstruktion von Infrastruktur und Gebäuden vorbereitet. Zuletzt gab es Verzögerungen wegen Umweltauflagen und Protesten. Tesla hält dennoch an seinem Ziel fest, schon 2021 das neue Mittelklasse-SUV Model Y aus Brandenburger Fertigung auszuliefern.