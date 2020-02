Umweltschützer haben im Februar vorerst die Rodung für die geplante erste Europa-„Gigafactory“ von Tesla in Grünheide nahe Berlin gestoppt. Einige fürchten, dass sich der US-Elektroautobauer bei zu vielen Problemen doch nicht hierzulande ansiedeln könnte. Doch das Unternehmen hat mögliche Verzögerungen einkalkuliert.

In einem Risikobericht der Kalifornier wird nach Informationen der Welt am Sonntag der Bau der Brandenburger Produktionsstätte gleich mehrfach erwähnt. In dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokument heiße es: „Wir können Verspätungen erleben mit dem Design, der Konstruktion und regulatorischen oder anderen Genehmigungen, die benötigt werden, um Produktionsstätten zu bauen und ans Netz zu bringen, das schließt auch unsere geplante Gigafactory Berlin in Deutschland ein.“

Die Konstruktion und der Hochlauf der Fabrik seien „mit einer ganzen Reihe von Unsicherheiten“ verbunden. „Außerhalb der Vereinigten Staaten haben wir begrenzte Produktionserfahrung“, räume das Unternehmen ein. Man unterliege auch in Deutschland „komplexen Umwelt-, Produktions-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen“. Diese könnten dazu führen, dass Tesla „mit unerwarteten Verzögerungen beim Erhalt von Genehmigungen“ konfrontiert wird. Diese Verspätungen könnten die Geschäftsaussichten und Ergebnisse „nachteilig beeinflussen“.

Nach den ursprünglichen Plänen will Tesla im ersten Quartal dieses Jahres mit dem Bau seiner deutschen Fabrik beginnen. Schon 2021 könnten dann erste Elektroautos vom Band laufen. Ähnlich schnell hat es bereits mit dem Hochziehen der ersten China-Fabrik geklappt, die Tesla im Januar offiziell eröffnete. Peking räumte dem Projekt allerdings auch Priorität ein, öffentlichkeitswirksame Proteste wie zuletzt in Deutschland gab es in der Volksrepublik nicht.

Warum sich Tesla für Brandenburg entschieden hat, geht laut der Welt am Sonntag ebenfalls aus dem Bericht hervor: Vor allem die „starke Präsenz von Produktions- und Ingenieurs-Know-how“ habe den Ausschlag gegeben. Angekündigt hatte die europäische Fabrik Firmenchef Elon Musk im November 2019. Zuerst solle hier das neue SUV Model Y entstehen, später auch der Mittelklassewagen Model 3. Die Produktion von Antriebstechnik und Batteriezellen ist ebenfalls geplant.