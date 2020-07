Deutsche Tesla-Fabrik ohne Batteriefertigung, Teststrecke geplant

Teslas in Brandenburg nahe Berlin geplante erste Europa-Fabrik entsteht bereits, an der genauen Ausarbeitung der Anlage hat der Elektroautobauer zuletzt aber noch gebastelt. Laut dem jüngst eingereichten Bauantrag gab es kurzfristige Änderungen, der Berliner Tagesspiegel hat die wichtigsten Neuigkeiten zu dem Milliardenprojekt zusammengefasst.

Die Kapazität für die weltweit vierte „Gigafactory“ des US-Herstellers bleibt nach den Plänen gleich: Bis zu 500.000 Elektroautos sollen in der Brandenburger Gemeinde Grünheide vom Band laufen. Die erste Phase der Produktion soll im nächsten Jahr starten, die Inbetriebnahme der Fabrik ist für Juli 2021 vorgesehen. Um das zu schaffen, will Tesla auf eigenes Risiko mit dem Rohbau bereits vor der Hauptgenehmigung beginnen.

Den neuen Europa-Standort hatte Firmenchef Elon Musk Ende 2019 bei einem Besuch in Deutschland überraschend bekanntgegeben. „Die Realisierung des Projektes steht unter erheblichem Zeitdruck“, heißt es in einem Schreiben für die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns. Einige für Juni geplanten Arbeiten wurden demnach noch nicht aufgenommen.

Möglicherweise wegen der bisherigen Verzögerung verzichtet Tesla offenbar auf einen zentralen Aspekt der Fertigung hierzulande: Die ursprünglich in Aussicht gestellte Montage von Elektroauto-Batterien wird es den derzeitigen Plänen nach nicht geben. Eine eigene Batteriezellfertigung war laut dem Tagesspiegel nie vorgesehen. Konkretes zu Solarkollektoren, wie sie Tesla auf dem Dach seiner Akku-Fabrik im US-Bundesstaat Nevada nutzt, findet sich in den Formularen für das deutsche Werk dem Tagesspiegel zufolge nicht – Tesla versichere aber, dass es Photovoltaikanlagen geben wird.

Auch Teststrecke geplant

Neu ist laut dem Bericht, dass auf dem Gelände der deutschen Tesla-Fabrik für die Endkontrolle eine Teststrecke entsteht – „eine Bodenwellen, Quietsch- und Klappergeräusche–Strecke“. Hier sollen täglich über 1400 Fahrzeuge auf 50 km/h „beschleunigt und schnell abgebremst“ werden, um „jegliches Quietschen oder Klappern des Fahrzeuges zu erkennen“.

Politiker, Fans und selbst Wettbewerber begrüßen die deutsche Tesla-Fabrik – es gibt aber auch Gegner, insbesondere unter Umweltschützern. Diesen kommt das Unternehmen nun entgegen: Die Gigafactory 4 soll deutlich weniger Energie und Wasser verbrauchen als noch Ende 2019 vorgesehen. Dazu wird unter anderem auf die Vor-Ort-Fertigung von Kunststoffteilen verzichtet wird, diese werden stattdessen angeliefert. Tesla hat auch ein Gutachten erstellen lassen, nach dem es – insbesondere durch die für die Anlage nötigen vielen Betonpfeiler – keine Negativwirkungen auf das Grundwasser geben wird.

Durch den Tesla-Standort sollen in Brandenburg 12.000 Arbeitsplätze entstehen. Am Anfang werden es den aktuellen Planungen nach 6523 sein. Gearbeitet wird an Werktagen im Drei–Schichten-System, an Wochenenden und an Feiertagen sind zwei Schichten geplant. Als Erstes will Tesla nahe Berlin das neue Mittelklasse-SUV Model Y herstellen, später soll die Mittelklasse-Limousine Model 3 folgen. Die Premium-Limousine Model S und das große SUV Model X werden vorerst weiter aus den USA importiert.