Das erste Mitglied der neuen Elektroauto-Familie EQ von Mercedes – das oben abgebildete SUV EQC – verkauft sich bislang nur schleppend, einige Manager sollen das Modell daher für einen Flop halten. Einem Bericht zufolge wird für den 2019 eingeführten Stromer bereits eine neue Generation getestet. Die Form und Optik soll sich grundlegend ändern, außerdem könnte es mehrere Varianten der Baureihe geben.

InsideEVs hat vor Kurzem Bilder eines ausgiebig getarnten Fahrzeugs veröffentlicht, bei dem es sich laut dem Portal um einen Erlkönig des neuen EQC handelt. Der abgebildete Wagen scheint einen größeren Radstand zu haben, die Überhänge wirken zudem etwas kürzer. Insgesamt ähneln die Proportionen deutlich weniger denen des Verbrenner-SUV GLC, auf dem der erste EQC aufbaut.

If you didn't like the first Mercedes all-electric EQC, don't worry. Seems like a replacement is on the way! https://t.co/xzguz9sWCN

— InsideEVs (@InsideEVs) July 22, 2020