Mercedes-Benz hat die zweite Testphase der 2018 gestarteten eActros-„Innovationsflotte“ eingeläutet. Nach jeweils rund einem Jahr im Praxiseinsatz bei zehn Kunden in Deutschland und der Schweiz gehen nun acht der batterieelektrischen Lkw an neue Kunden aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Sie prüfen den eActros ebenfalls für jeweils etwa ein Jahr im Transportalltag. Das niederländische Logistikunternehmen Simon Loos übernimmt den ersten eActros der zweiten Phase.

Simon Loos setzt für die Supermarktkette Albert Heijn einen mit Kühlkoffer ausgerüsteten eActros mit optimierter Isolierung für den energieeffizienten Transport von gekühlter Ware ein. Die Tagestour beginnt in einem Verteilzentrum in Delfgauw in der Provinz Südholland. Von dort aus versorgt der E-Lkw Supermarktfilialen in verschiedenen Städten der Region – darunter Rotterdam, Den Haag und Delft – mit frischen Lebensmitteln. Der eActros fährt sieben Tage die Woche und legt rund 200 Kilometer pro Tag zurück. Die Batterien werden über Nacht und zwischen den Touren im Verteilzentrum in Delfgauw an einem von Albert Heijn errichten Neubau mit Schnellladestationen geladen.

Erkenntnisse aus der ersten Phase

In der ersten Testphase habe Mercedes festgestellt, dass die rund 200 Kilometer Reichweite des eActros „absolut realistisch“ sei – unabhängig von Zuladung, Streckenverlauf oder Topografie. Der Elektro-Lkw stehe im städtischen Verkehr, bei Autobahn- oder Überland­fahrten einem konventionellen Diesel-Lkw in Sachen Verfügbarkeit und Leistungserbringung in nichts nach. Das Kühlsystem für die Ladung aber auch die Klimaanlage – beide elektrisch betrieben – hätten sowohl bei extremer Hitze als auch bei winterlichen Verhältnissen ohne Einschränkungen funktioniert.

Die Fahrer des eActros zeigten sich „sehr angetan“ von der durchgängigen Verfügbarkeit des Drehmoments über den gesamten Geschwindigkeits­bereich hinweg, so Mercedes weiter. Sie würden zudem von der leisen Fahrweise und einem angenehmen, ruhigen Fahrgefühl berichten. Hinzu komme, dass bei vorausschauender Fahrweise durch Rekuperation, also Motor­bremsung, elektrische Energie zurückgewonnen werden kann. Es sei dann selten nötig, das Bremspedal zu betätigen.

Der eActros basiert auf dem Rahmen des regulären Mercedes Actros. Die Architektur des Fahrzeugs ist den Entwicklern zufolge jedoch komplett auf den Elektroantrieb ausgerichtet und verfügt über einen hohen Anteil spezifischer Teile. Zwei Elektromotoren nahe den Radnaben der Hinterachse bilden den Antrieb mit einer Leistung von jeweils 126 kW (171 PS) und einem maximalen Drehmoment von je 485 Nm. Daraus ergeben sich nach der Übersetzung jeweils 11.000 Nm. Den Strom liefern Lithium-Ionen-Batterien mit bis zu 240 kWh Kapazität. In Abhängigkeit der verfügbaren Ladeleistung lassen sich die Akkus bei 150 kW innerhalb von zwei Stunden vollständig füllen.

Offiziell auf den Markt kommen soll der Mercedes eActros im nächsten Jahr.