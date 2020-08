Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess ist wenige Wochen vor dem Auslieferungsstart des ID.3 gemeinsam mit seiner Tochter mit dem neuen Kompakt-Elektroauto in den Italien-Urlaub gefahren. In einem Beitrag im Online-Karrierenetzwerk LinkedIn berichtet er nun über seine Erfahrungen.

„E-Mobilität wird endlich massentauglich! Ich kann unseren Kundinnen und Kunden Ängste nehmen: Alltag oder Urlaub – beides ist mit dem ID.3 nicht nur möglich, sondern ein völlig neues Erlebnis“, fasst Diess seine Eindrücke zusammen. Tatsächlich würden Urlaubsfahrten mit modernen Elektroautos schon heute „richtig gut“ funktionieren. Man sei mit viel Komfort unterwegs und fahre so souverän, dass schon mit der Urlaubsfahrt der Urlaub in großer Gelassenheit beginnen kann.

Herausforderungen der E-Mobilität wie genügend Lademöglichkeiten und die beim Strom zapfen anfallenden Wartezeiten sowie Kosten seien für viele Urlaubsstrecken bereits gelöst – spätestens in den nächsten zwei Jahren werde dies europaweit der Fall sein, so Diess. Seine persönliche Erfahrung: „Das Laden geht sehr gut und schnell. In rund 15 Minuten sind bei batterieschonenden 80 kW mehr als 100 Kilometer Reichweite beim ID.3 geladen. Heißt: Entspannt einen Kaffee trinken und weiter geht’s. Da sehe ich überhaupt kein Problem, sehr angenehm.“

Auf der gewählten Route zwischen München und dem Gardasee sei die Ladeinfrastruktur bereits gut ausgebaut, berichtet Diess weiter. Allerdings gebe es mit Blick auf das Laden noch Verbesserungsbedarf bei der Digitaltechnik von VWs neuem E-Auto: „Auf unseren Navis müssen die Ladestationen in Zukunft noch zielgenauer angezeigt werden – da gibt es aktuell bei einigen noch ca. 200 Meter Diskrepanz. Dadurch verpasst man natürlich keine Ladesäule, aber wir sollten den Kunden die Suche nach der Ladesäule so komfortabel wie möglich machen.“ Der Volkswagen-Chef merkt an, dass die Infrastruktur für den Durchbruch der E-Mobilität in den Massenmarkt weiter ausgebaut werden müsse. Dafür werde er sich einsetzen. Die Ladepunkte, die er gesehen habe, seien bereits sehr gut besucht – „ein gutes Zeichen!“

„Man gleitet quasi in den Urlaub“

Ein bleibender Eindruck sei für ihn, so Diess, dass die elektrische Urlaubsfahrt insgesamt „definitiv entspannter als mit Verbrennern“ ablaufe. Viele würden bei Elektroautos an den Fahrspaß in der Stadt durch die gute Beschleunigung denken. „Ja, das ist so & macht wirklich Spaß. Doch klasse ist auch, wie ruhig und gelassen man an sein Ziel kommt. Man gleitet quasi in den Urlaub“, unterstreicht der Volkswagen-Boss. Auch die „feinfühlige und präzise Lenkung“ des ID.3 habe ihm sehr gut gefallen. Ebenso wie der Raumeindruck im Fahrzeug: „Genug Platz, genügend Ablagen, bequeme Sitze mit gutem Halt. Ein insgesamt tolles Fahrgefühl!“

Bei dem Nutzererlebnis sei der ID.3 für Volkswagen ein großer Schritt nach vorne in diesem Bereich. Einen konkreten Verbesserungsvorschlag habe Diess aus dem Urlaub jedoch mitgebracht: „Das Skippen oder Vorwärtstoggeln von Musik sollte mit der Pfeiltaste nach oben und nicht nach unten erfolgen. Die Fachleute haben wahrscheinlich eine Playlist als Modell, da passt es dann.“ Seine Eindrücke gebe er nun weiter, dazu gehört auch großes Lob: Als „absolut herausragend“ hätten er und seine Tochter das Klangerlebnis im ID.3 wahrgenommen. „Wirklich große Klasse! Da fährt man fast, um Musik zu hören. Ein kleiner Konzertsaal auf Rädern. Das bieten auch viele der teureren Fahrzeuge nicht in der Qualität.“

Er sei sehr froh, für den diesjährigen Urlaub den ID.3 gewählt zu haben. „Es war auch für mich interessant, einfach nochmal unter absoluten Realbedingungen das Fahrzeug über längere Strecken zu testen“, erklärt Diess abschließend. Die Kunden könnten sich „auf ein super Produkt freuen“. Der ID.3 werde für viele Menschen „den Einstieg in die E-Mobilität bedeuten und damit auch viele besondere Erlebnisse bescheren – so wie es der Golf oder der Käfer für Generationen getan hat. Ich werde in jedem Fall diesen Sommerurlaub in Erinnerung behalten. Er hat mir gezeigt: Wir bei Volkswagen sind auf dem richtigen Weg – die Zukunft des Autofahrens ist elektrisch!“