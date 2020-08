Jaguar bietet sein vor knapp zwei Jahren eingeführtes Elektroauto I-Pace vorübergehend in zwei Versionen an. Im Modelljahr 2021 ist neben dem I-Pace EV400 S ein neues Einstiegsmodell erhältlich: die zeitlich limitierte Sonderedition I-Pace EV320 SE.

Der Grundpreis für den I-Pace EV400 S und den EV320 SE ist mit 75.351,26 Euro (16 % MwSt.) identisch. Beide Modelle profitieren von der deutschen Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“, die derzeit für Fahrzeuge über 40.000 Euro netto insgesamt 7900 Euro beträgt. Jaguar bietet den EV320 SE außerdem ab einer Leasingrate von 499 Euro pro Monat bei 5000 Euro Anzahlung mit 36.000 Kilometer Gesamtlaufleistung über 36 Monate an.

Der zentrale Unterschied des neuen Einstiegsmodells ist die Leistung des Allradantriebs: Der EV400 S beschleunigt mit 294 kW (400 PS) und 696 Nm in 4,8 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 200 km/h. Das System des EV320 SE ist auf 235 kW (320 PS) und 500 Nm gedrosselt – der Sprint von Null auf Hundert dauert damit 6,4 Sekunden, maximal sind 180 km/h möglich. Die Reichweite von I-Pace EV400 S und EV320 SE ist mit 470 Kilometer nach WLTP-Norm dieselbe.

Der I-Pace EV320 kommt mit dem umfangreicheren SE-Ausstattungspaket, was ihn von dem „S“-Einstiegsmodell des stärkeren I-Pace 400 differenziert, laut Jaguar ergibt sich ein Preisvorteil von mehr als 8700 Euro. Inklusive sind beim EV320 SE 20-Zoll-Felgen im Sechsspeichen-Design, eine elektrisch öffnende Hecklappe, elektrisch einklapp- und beheizbare Außenspiegeln, LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur sowie 14-fach verstellbare Sportsitze mit genarbtem Leder und Memory-Funktion. Ein Toter-Winkel-Spurassistent, eine Toter-Winkel-Warnfunktion bei Türöffnung und ein Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten ergänzen die Assistenzsysteme. Zwei übereinander auf der Mittelkonsole angeordnete 10, beziehungsweise 5 Zoll große Touchscreens runden die Liste der Standard-Features ab.

Mehr Neues im Modelljahr 2021

Jaguar hat den I-Pace für das Modelljahr 2021 aufgerüstet: Ein ab Werk installiertes neues 11-kW-Bordladegerät ermöglicht nun schnelleres Dreiphasen-Wechselstrom-Laden. Bei Anschluss an eine Wallbox können pro Stunde bis zu 53 Kilometer Reichweite gezogen werden. Ein kompletter Ladevorgang ist in unter neun Stunden möglich. Noch schneller geht es an Schnellladesäulen: An einer 50-kW-Ladestation lässt sich in 15 Minuten Strom für 63 Kilometer und an einer 100-kW-Säule Energie für 127 Kilometer zapfen. Von 0 auf 80 Prozent kann der I-Pace in etwa 40 Minuten aufladen.

Ebenfalls neu hinzugekommen ist im Modelljahr 2021 das einfacher zu bedienende Infotainmentsystem „Pivi Pro“. Es zeigt unter anderem an, wo sich die nächste freie Ladesäule befindet, was das Stromtanken dort kostet und wie lange der Aufladevorgang wahrscheinlich dauert. Für bessere Luftqualität in der Fahrerkabine wurde beim aktuellen I-Pace der Filtergrad nachjustiert. Jaguar hat zudem das Außendesign mit grauen Akzenten im Frontgrill aufgewertet. Darüber hinaus können weitere Lackierungen und Felgen bestellt werden, außerdem das „Bright Pack“ mit Chrom-Einrahmung des Frontgrills und der Fenster sowie Seitenspiegel und Heckdiffusor in Grau.