ME Energy und The Drivery haben in Berlin zu Tests vor der Serienfertigung eine stromnetzunabhängige und CO2-neutrale Schnellladestation eingeweiht. Standort und Testumgebung ist der Lade-Hub von The Drivery, eine Plattform für Mobilitätsinnovationen, in Berlin-Tempelhof. Das CO2-neutrale „Tanken“ von Elektrofahrzeugen ist mit den transportablen Schnellladern laut ME Energy an jedem gewünschten Ort ohne Stromanschluss möglich.

„Jahrelang sind wir mit der Elektromobilität immer direkt an die Leistungsfähigkeit des Stromnetzes gebunden gewesen. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Die benötigte Ladekapazität wird einfach dorthin geliefert, wo sie gebraucht wird. Und wir können die Schnellladestation jederzeit an einen neuen Einsatzort versetzten. Das hat uns völlig neue Perspektiven eröffnet“, so Timon Rupp, Gründer und CEO von The Drivery. „Wir investieren damit nicht mehr in starre Infrastruktur, sondern direkt in die Mobilität unserer Kunden.“

Für den Einsatz der stromnetzautarken Schnellladestationen braucht es ME Energy zufolge keine Vorbereitungszeit und auch keine Infrastruktur. „Tiefbauarbeiten für das Verlegen von kilometerlangen Starkstromleitungen, die Errichtung von Trafostationen, Planungs- und Genehmigungszeiten, also all das, was die Bereitstellung von Ladesäulen bisher so kompliziert, langsam und vor allem unwirtschaftlich machte, ist dann nicht mehr nötig“, heißt es.

Die mobilen Schnelllader von ME Energy sollen die wirtschaftliche und bedarfsgerechte Erschließung von urbanen und ländlichen Gebieten oder den flexiblen und CO2-neutralen Betrieb großer E-Auto-, E-Bus- oder E-Lkw-Flotten erlauben. Die Pilot-Station in Berlin-Tempelhof verfügt über eine Ladeleistung von bis zu 60 kW. Ab dem ersten Quartal 2021 will das Unternehmen ein Serienprodukt mit bis zu 210 kW Ladeleistung auf den Markt bringen. Damit sollen vier Elektrofahrzeuge gleichzeitig Strom zapfen können. Der Fokus liege auf schnellem DC-Schnellladung, es würden aber alle gängigen Ladetypen unterstützt.

In den Berliner Schnellladestationen von ME Energy wird momentan Bio-Ethanol zu elektrischem Ladestrom konvertiert. „Für die Serienproduktion setzen wir zunächst auf die Verstromung von Bio-Methanol in unseren Schnellladestationen. Das ermöglicht unseren Kunden einen weiterhin garantiert CO2-neutralen und unvergleichbar wirtschaftlichen Betrieb. So wird Schnellladen für unsere Kunden und Betreiber erstmalig zu einem Business Case“, sagt ME-Energy-Chef und Chemieingenieur Alexander Sohl. Er verspricht: „Mit dem Betrieb von Schnellladestation von Anfang an Geld verdienen, genau das werden wir mit dem Serienprodukt für unsere Kunden erreichen. So wird die Wende hin zur CO2-neutralen Mobilität flächendeckend und ohne Reichweitenangst möglich.“