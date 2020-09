Elektro-Lkw Volta Zero soll 2022 in Produktion gehen

Volta Trucks hat seinen futuristischen Elektro-16-Tonner Zero enthüllt. Das für den Einsatz als großer Lieferwagen in der Innenstadt konzipierte Fahrzeug ist das erste Modell des britisch-schwedischen Startups. Im nächsten Jahr sind zunächst Tests in Kooperation mit europäischen Paket- und Logistikdienstleistern geplant. Der Start der Produktion und Auslieferung ist für 2022 vorgesehen.

Beim Zero handelt es sich laut Volta um eine komplette Neuentwicklung. Im Fokus habe neben dem alternativen Antrieb und Nachhaltigkeit vor allem die Sicherheit gestanden. Der Entfall des sperrigen Verbrennungsmotors in der Front ermögliche einen zentralen und tiefen Sitzplatz für den Fahrer. In Kombination mit großen Fenstern vorne und an den Seiten ergebe sich ein 220-Grad-Sichtfeld, das gefährliche tote Winkel reduziert. Zur Absicherung ungeschützter Verkehrsteilnehmer seien zudem Kameras an Bord, die in einer 360-Grad-Sicht resultieren. Zur weiteren Unterstützung des Fahrers habe man ein Toter-Winkel-Warnsystem und ergänzende Assistenzsysteme verbaut.

Der 9,46 Meter lange, 3,47 Meter hohe und 2,55 Meter breite Volta Zero wird an den Hinterrädern von einer Elektromotor, Getriebe und Radachse integrierenden E-Achse angetrieben, maximal sind 90 km/h möglich. Die als Energiequelle eingesetzten Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien bieten 160 bis 200 kWh Speicherkapazität für 150 bis 200 Kilometer Reichweite. Die maximale Nutzlast gibt Volta mit 8,6 Tonnen an, das Ladevolumen mit 37,7 m³. Bis zu 16 Europaletten sollen verstaut werden können. Optional kann ohne Einbußen beim Ladevolumen ein gekühlter, von der Fahrbatterie gespeister Ladecontainer installiert werden.

Für Nachhaltigkeit sorgen dem Anbieter nach unter anderem der Einsatz von Flachs und biologisch abbaubaren Harzen, die für die Außenteile der Karosserie sowie bei Teilen der Innenverkleidung verwendet werden. Kommt es zu einem Unfall, breche der Verbundwerkstoff flexibel ohne scharfe Kanten. Später soll sich das Material in der bestehenden Entsorgungswirtschaft verbrennen und dadurch Energie zurückgewinnen lassen.

Volta will den Zero gegen eine monatliche Rate in einem Gesamtpaket anbieten, das neben der Finanzierung den Service und die Wartung sowie Beratung, Versicherung und Training umfasst. Bei Bedarf soll Kunden auch ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt werden. Dank des E-Antriebs funktioniert der Zero laut Volta mit 90 Prozent weniger mechanischen Teilen als ein Verbrenner-Modell. Auch dadurch sollen die Gesamtbetriebskosten vergleichbar mit denen eines Diesel-Fahrzeugs ausfallen. Konkretes zu Preisen und Kosten hat das Unternehmen noch nicht verraten.