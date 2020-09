Bei einem Besuch in Deutschland traf sich Tesla-Chef Elon Musk im September auch kurz mit dem Vorsitzenden des Volkswagen-Konzerns Herbert Diess. Beide haben wiederholt das jeweilige Elektroauto-Engagement der Konkurrenz gelobt. Ein kürzlich von Diess veröffentlichtes Video zeigt ihn zusammen mit Musk bei einer Fahrt im E-VW ID.3. Der deutsche Automanager merkte später an, auch Teslas neuestes Modell erprobt zu haben.

„Natürlich habe ich auch ein Tesla Model Y getestet – mit meinem Kollegen Frank Welsch (der Entwicklungschef von Volkswagen, d. Red.). Dieses Auto ist für uns in vielen Aspekten (nicht in allen!) eine Referenz: beim Nutzererlebnis, der Update-Fähigkeit, den Fahrfunktionen, der Leistung der Top-Modelle, dem Ladenetzwerk, der Reichweite“, erklärte Diess in einem Beitrag auf dem Online-Karrierenetzwerk LinkedIn. Dort hatte er zuvor auch das Video mit Musk am Steuer des ID.3 hochgeladen.

Ein großer Vorteil des Kompakt-SUV Model Y sei, dass es grundlegend als Elektroauto konzipiert wurde, so Diess weiter. Diesen Weg habe man auch beim ID.3 gewählt. „Viele unserer Wettbewerber nutzen weiter ihre ICE-Plattformen (Verbrenner-Plattformen, d. Red.). Das Ergebnis: Ihnen gelingen nicht die besten Elektroautos.“ Mit der zweiten ID.-Baureihe, dem ID.4, produziert VW seit August einen direkten Konkurrenten für das Tesla Model Y. Beide werden hierzulande noch nicht ausgeliefert, der ID.4 soll aber noch dieses Jahr eingeführt werden – und damit einige Monate früher als das Model Y.

Keine Kooperation geplant

Dass sich Musk und Diess immer wieder positiv übereinander äußern, führt regelmäßig zu Spekulationen. Zunächst hieß es, dass Volkswagen an einer Beteiligung an Tesla interessiert sein könnte. Zuletzt dachten einige jedoch laut darüber nach, dass angesichts des hohen Aktienkurses der Kalifornier sogar eine Übernahme von Volkswagen möglich sei. Um die Spekulationen nicht weiter anzuheizen, kommentierte Diess unter dem auf LinkedIn geteilten Video mit Musk: „Um es deutlich zu machen: Wir sind nur den ID.3 gefahren und haben uns unterhalten – wir arbeiten nicht an einem Deal oder einer Kooperation.“

Diess will Volkswagen zum führenden Anbieter von E-Mobilität für den Massenmarkt machen. Dazu orientiert er sich offensichtlich auch am aktuellen Branchenprimus Tesla. Mit dem seit September an Kunden gehenden ID.3 und dem demnächst folgenden ID.4 starten die Wolfsburger jetzt ihre eigene Elektroauto-Offensive. Die Technik dafür, den neu entwickelten Modularen E-Antriebs-Baukasten MEB, liefert Volkswagen auch an andere Unternehmen – man will perspektivisch also nicht, etwa von Tesla, E-Auto-Technik zukaufen, sondern selbst verkaufen.

Tesla kann sich ebenfalls vorstellen, wieder als Zulieferer tätig zu werden – in den Anfangsjahren war es das bereits für die damaligen Investoren Daimler und Toyota. Noch ist der E-Auto-Pionier aus den USA etablierten Autokonzernen in wichtigen Aspekten voraus, vor allem bei der Software und eigenen Akkus. Insbesondere Volkswagen vertraut aber auch hier lieber auf eigene Kompetenzen, dazu werden in den nächsten Jahren die neue Geschäftseinheit Car.Software-Organisation sowie eine Batteriezellen-Produktion in Salzgitter aufgebaut.