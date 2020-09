Die Stadt Münster und die lokalen Stadtwerke haben im September „Loop Münster“ gestartet. Unter dem Angebot verkehren elektrifizierte Kleinbusse in mehreren Stadtteilen, anliegenden Wohn- sowie Gewerbegebieten. Sie fahren ohne feste Linienwege und Fahrpläne von und zur nächsten Straßenecke.

„Der Loop-Bus ist flexibel, orientiert sich am Bedarf der Nutzer und er ist einfach, digital buchbar. Gerade im ländlichen Raum brauchen wir solche attraktiven Mobilitätsangebote, damit die Menschen auf Bus und Bahn umsteigen“, sagt Verkehrsminister Hendrik Wüst. Das Verkehrsministerium Nordrhein-Westfalen fördert das Projekt mit fünf Millionen Euro. Die Stadt Münster trägt zudem einen Eigenanteil von über drei Millionen Euro.

Wer mit Loop Münster fahren will, bestellt einen der weißen Kleinbusse per App oder Telefon. Dabei muss keine Rücksicht auf bestehende Bushaltestellen oder Fahrpläne genommen werden. Die App oder ein Mitarbeiter am Telefon teilt mit, wo die nächste Einstiegsmöglichkeit ist und wann der Loop kommt. Für die Fahrt gelten die normalen ÖPNV-Tickets, also alle Abos, Semestertickets und Zeittickets. Auch per App sind Fahrkarten erhältlich. Im Fahrzeug selbst können keine Papiertickets gekauft oder entwertet werden.

Unterwegs sammeln die Fahrzeuge weitere Fahrgäste ein oder setzen sie an ihrem Ziel ab, wenn die Fahrtrichtung stimmt. So werden verschiedene Fahrtwünsche gebündelt. Die beste Route dafür errechnet eine Software automatisch im Hintergrund, sodass möglichst kurze Umwege für jeden Fahrgast anfallen. „Das ist gleichzeitig sehr flexibel und bequem für die Münsteranerinnen und Münsteraner, reduziert dabei aber auch Autofahrten und unterstützt so unsere Klimaziele“, erklärt Oberbürgermeister Markus Lewe.

Insgesamt zehn Kleinbusse fahren für Loop durch Münsters Süden. Dabei handelt es sich um als Taxis entwickelte Plug-in-Hybridfahrzeuge des britischen Anbieters LEVC. Sie haben sechs Sitzplätze und sind über eine ausfahrbare Rampe auch für mobilitätseingeschränkte Personen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator nutzbar. Die Fahrzeuge mit über 100 Kilometer rein elektrischer Reichweite beziehen an mehreren Ladestationen im Betriebsgebiet Ökostrom. Von den für Loop Münster neu installierten Ladestationen profitiert auch die Allgemeinheit: Jeweils einer von zwei Ladepunkten pro Säule ist für die Öffentlichkeit nutzbar, der zweite ist für die Loop-Busse reserviert.

„Besonders wichtig war uns, dass die Fahrgäste keinen Aufpreis bezahlen. Eine Fahrt mit Loop gibt es zum normalen ÖPNV-Tarif. Wer also ein Abo hat, zahlt nichts extra, das 90 MinutenTicket gilt in den kleinen Bussen genauso wie in den großen“, betont Stadtbaurat Robin Denstorff. „Wir sind überzeugt davon, dass das Projekt den klimafreundlichen Nahverkehr stärken wird. Funktioniert das, können wir uns vorstellen, auch in anderen Bezirken ein ebenso smartes Angebot einzuführen.“ Eine wissenschaftliche Begleitforschung soll sicherstellen, dass die Erkenntnisse aus der dreijährigen Pilotphase für solche Entscheidungen genutzt werden können.