Nissan hat seinen elektrischen Kompaktwagen LEAF zum mobilen Kraftwerk für den Einsatz nach Naturkatastrophen oder extremen Wetterphänomenen umgerüstet. Der RE-LEAF weist im Vergleich zur Serienversion mehr Bodenfreiheit und weitere Modifikationen auf, um leichter ins Zentrum von Katastrophengebieten zu gelangen und dort Elektrizität für die Notversorgung und den Wiederaufbau bereitzustellen.

„Naturkatastrophen sind die häufigste Ursache für Stromausfälle. Laut einem Bericht der Weltbank von 2019 waren sie zwischen 2000 und 2017 in Europa für 37 Prozent und in den USA für 44 Prozent der Stromausfälle verantwortlich“, so Nissan. „Meist dauert es in solchen Fällen zwischen 24 und 48 Stunden, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. In dieser Zeit können Elektrofahrzeuge diese Funktion übernehmen: als emissionsfreie mobile Energielieferanten für den Notfall.“

Welches Potenzial Elektroautos in solchen Krisenfällen besitzen, will Nissan mit dem RE-LEAF zeigen. Über außen angebrachte wasserdichte Steckdosen lassen sich elektrische Geräte mit der Lithium-Ionen-Batterie des E-Pkw verbinden. So können etwa medizinische Geräte, Kommunikationsmittel, Beleuchtung und andere Ausrüstung auch nach einem Ausfall der öffentlichen Stromversorgung für mehrere Stunden betrieben werden. Ist die Stromversorgung wiederhergestellt, kann das E-Auto wieder aufgeladen und als Transportmittel genutzt werden.

Der RE-LEAF ist nur ein Konzept zu Demonstrationszwecken, die Technik laut Nissan aber für den tatsächlichen Einsatz bestimmt und in dieser Form umsetzbar. In Japan nutze das Unternehmen den LEAF schon seit vielen Jahren als Notstromlieferant und Transportmittel in Krisen und kooperiere mit Lokalregierungen beim Katastrophenschutz. In normalen Zeiten kann das Elektroauto als mobiler Speicher fungieren, um in Haushalten oder dem allgemeinen Stromnetz Angebot und Nachfrage auszugleichen.

„Wir erforschen ständig neue Möglichkeiten, wie Elektrofahrzeuge über die emissionsfreie Mobilität hinaus unser Leben bereichern können“, erklärt Helen Perry, bei Nissan Europe für Elektrofahrzeuge und Infrastruktur zuständig. „Konzepte wie der Nissan RE-LEAF zeigen Einsatzmöglichkeiten im Katastrophenmanagement und beweisen, dass intelligente und saubere Technik dazu beitragen kann, Leben zu retten. Elektrofahrzeuge erweisen sich immer mehr als ein wichtiger Faktor, der die Belastbarkeit im Stromsektor erhöhen kann. Tausende von Elektrofahrzeugen, die entweder im Krisenfall unterstützen oder über ‚Vehicle to Grid‘-Technik (V2G) mit dem Stromnetz verbunden sind, bilden ein virtuelles Kraftwerk, das bei einem großen Stromausfall die Energieversorgung sicherstellen kann.“

Der RE-LEAF nutzt die seit der Einführung im Jahr 2010 zur Standardausstattung des LEAF gehörende bidirektionale Ladefähigkeit. Mit dem System kann das Elektroauto Strom nicht nur zum Laden seiner Batterie aus dem Netz ziehen, sondern auch via V2G („Vom Fahrzeug zum Netz“) zurück ins Netz einspeisen oder über flexible V2X direkt an elektrische Geräte abgeben. Ein aktueller LEAF mit vollgeladener 62-kWh-Batterie ist Nissan zufolge in der Lage, einen durchschnittlichen britischen Haushalt sechs Tage lang mit ausreichend Elektrizität zu versorgen.