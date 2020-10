Die Deutsche Wohnen SE hat die Errichtung von 1000 neuen Photovoltaikanlagen und über 2000 Ladepunkten in ihren Quartieren angekündigt. Der Immobilien-Riese kooperiert dazu mit der auf Energiedienstleistungen spezialisierten GETEC Energie Holding. Das Ziel sei es, die nachhaltige Energieversorgung und die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in den Wohnquartieren der Deutsche Wohnen „massiv auszubauen“

„Der Gebäudesektor ist für rund ein Drittel aller CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Zur Erreichung eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis 2050 reicht die energetische Sanierung der Bestände allein nicht aus“, so Michael Zahn, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Wohnen SE. „Wir müssen auch die technologischen Möglichkeiten zur CO2-Reduktion voll ausschöpfen und unseren Mietern die Chance eröffnen, nachhaltig zu wohnen.“

Mit der GETEC entwickele die Deutsche Wohnen für ihre Mieter künftig Angebote für grünen Mieterstrom und E-Mobilität. Als Beitrag zur Energiewende in der Großstadt wolle man die dezentrale Stromversorgung mittels Photovoltaikanlagen (PV) in den Quartieren vorantreiben, heißt es in einer Mitteilung. 1000 PV-Anlagen sollen auf den Dächern in den Beständen der Deutsche Wohnen installiert werden, die ersten 20 noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

„Die Deutsche Wohnen investiert seit Jahren in eine Verbesserung der Klimabilanz ihrer Immobilien. Der Ausbau der Photovoltaik ist der nächste konsequente Schritt in Richtung klimaneutrales Wohnen und Arbeiten. Dafür werden wir in den nächsten zehn Jahren rund 50 Mio. Euro investieren“, sagt Zahn. Bereits kleine Solaranlagen mit einer Spitzenleistung von 38 KilowattPeak würden durch dezentrale Stromerzeugung jährlich etwa 14 Tonnen CO2 einsparen. In den Beständen der Deutsche Wohnen liege das Einsparpotenzial damit insgesamt bei rund 14.000 Tonnen CO2 jährlich.

Der dezentral erzeugte Strom soll künftig unter anderem auch zum Laden von E-Fahrzeugen in den jeweiligen Wohnanlagen genutzt werden. Gemeinsam mit der GETEC will die Deutsche Wohnen bundesweit über 2000 Ladepunkte errichten. Die Planungen für die ersten gemeinsamen Ladeinfrastrukturprojekte seien bereits angelaufen. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf circa 25 Millionen Euro.