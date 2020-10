In Serie produzierte elektrische Wohnmobile lassen noch auf sich warten, Camping mit Batterie-Fahrzeugen ist trotzdem bereits möglich – unter anderem mit VWs Batterie-Version des Kleintransporters Crafter. Der auf der dänischen Insel Samsø lebende deutsche E-Mobilitäts-Fan Frank Eusterholz fuhr mit einem e-Crafter von Hannover bis an den nördlichsten auf der Straße erreichbaren Punkt Europas.

„Mit einem Diesel kann es ja jeder“, so Eusterholz nach der Tour in einem von Volkswagen Nutzfahrzeuge veröffentlichten Beitrag. „Und ich bin nun wohl der Erste, der mit einem elektrisch angetriebenen Transporter bzw. Reisemobil am Nordkap war.“ Um in dem Kastenwagen für mehr Wohnlichkeit auf der Tour zu sorgen, wurde der e-Crafter mit einer „Wohnbox“ von der Berliner Firma PlugVan bestückt.

Der nachträglich von Verbrenner- auf E-Antrieb umgerüstete e-Crafter schafft gemäß NEFZ-Norm nur 173 E-Kilometer mit einer Ladung. Reichweite sei auf der 7500 Kilometer langen Strecke dennoch „gar kein Thema“ gewesen, sagte Eusterholz – „man muss sich halt nur darauf einstellen“. Die insgesamt 95 Ladestopps auf der gesamten Strecke habe er nicht als anstrengend empfunden, sondern eher als Bereicherung: „Man entschleunigt, fährt bewusster und ist am Ende des Tages sogar ausgeruhter am Ziel.“ Das geräuschlose Gleiten lade zum Cruisen ein. Und wenn man möchte, könne man mit dem Gas- beziehungsweise „Spaßpedal“ auch mal flink unterwegs sein.

Die Ankunft am Nordkap sei für ihn der emotionalste Moment seiner Tour gewesen, berichtet Eusterholz. Den größten Spaßmoment habe der Trollstigen in Norwegen geboten: Die teilweise einspurige Strecke ist mit circa 12 Prozent Steigung verteilt auf 11 Haarnadelkurven sehr anspruchsvoll und bietet kaum Punkte zum Halten. Am Startpunkt des Trollstigen mit einer Reichweite von 100 Kilometer gestartet, erreichte Eusterholz die Kuppe mit einer Restreichweite von 50 Kilometer. Nach einer „schwungvollen“ Abfahrt betrug die Restreichweite dank Energierückgewinnung durch Rekuperation beim Bremsen und Verzögern wieder 90 Kilometer. „Dafür entwickelt man als E-Autofahrer schnell ein Gefühl. Kombiniert mit etwas Kopfrechnen lernt man unterwegs, sich immer mehr auf die Anzeigen im Fahrzeug zu verlassen. Und man bekommt ein Gefühl dafür, wie weit man wirklich kommt“, so Eusterholz.

Bei der Reise zum Nordkap mit dem VW e-Crafter gab es auch weniger schöne Momente. So erreichte Eusterholz einmal mit nur noch wenigen Kilometern Restreichweite die einzige Ladesäule weit und breit – diese war dann aber defekt. Hilfe kam von einem Altenpflegeheim, bei dem er die Wallbox des Chefarztes nutzen durfte. Das frustrierendste Erlebnis war eine Ladesäule an einer Tankstelle, bei der die Gebühr für das Laden das Fünffache des üblichen Tarifes betrug. Die größte Herausforderung bei der im Voraus kaum geplanten Route war die Strecke im Norden hinter Alta: Dort beginnt eine „schnellladerfreie“ Zone. Auf den letzten paar hundert Kilometern gibt es wenige AC-Ladesäulen und man kann nur noch sehr langsam laden. Der Ladevorgang dauert circa fünfmal so lange wie an einem Schnelllader mit DC-Technik.

Das Fazit von Eusterholz: Die Reise würde er „sofort und jederzeit“ noch einmal machen. Aus seiner Sicht eignet sich die E-Mobilität perfekt für Reisemobile. Man gleite geräuschlos durch die Natur, rase nicht, mache ausreichende Pausen und die Reichweite sei kein Problem, wenn man die Sache entspannt angeht. Denn man könne ja auch immer schlafen, wenn man müde wird. Mit dem 100 kW (136 PS) starken VW e-Crafter war er zufrieden, dieser sei schallisoliert und biete großzügiges Raumangebot gepaart mit Fahrkomfort.

Mit dem von Eusterholz verwendeten Wohnmodul lässt sich ein Kastenwagen wie der Crafter laut dem Anbieter PlugVan in fünf Minuten in einen vollwertigen Camper verwandeln. Das Modul wird dafür in das leere Fahrzeug geschoben, ohne dass an diesem Änderungen nötig sind. Über die serienmäßigen Verzurrösen wird die Box fest mit dem Fahrzeug verzurrt. Die Ausstattung an Bord umfasst ein Bett im Format 200 cm x 165 cm sowie Küchenblock mit Spülbecken, Gaskartuschenkocher und Kühlbox.