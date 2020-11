Porsche verkaufte in Norwegen bisher über einen Importeur nur einige hundert Pkw pro Jahr – mit seinem ersten Elektroauto, der Sportlimousine Taycan, ändert sich das nun. Anfang November hat der eintausendste norwegische Taycan-Kunde sein neues Fahrzeug entgegengenommen, teilte der Sportwagenbauer mit. Der Start des Taycan habe dafür gesorgt, dass sich die Verkäufe der Volkswagen-Tochter in dem skandinavischen Markt gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum verdoppelt haben.

„Seit 2017 hat sich der Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge in Norwegen mehr als verdoppelt; er liegt heute bei fast 50 Prozent. Dank unserer konsequenten Elektrifizierungsstrategie sehen wir ein interessantes Volumenpotenzial in dem Markt – und das nicht nur in 2020“, sagte Porsche-Managerin Barbara Frenkel.

Wer sich in Norwegen für ein Elektroauto entscheidet, profitiert von diversen Förderungen und Privilegien. So muss die beim Kauf eines Diesels oder Benziners anfallende Steuer nicht gezahlt werden. Auch die Kfz-Steuer und die Mehrwertsteuer fallen bei E-Autos weg. Hinzu kommt, dass Stromer in vielen Fällen keine Straßenmaut oder Gebühren für Fähren und das Parken zahlen müssen. Elektrofahrzeugen ist zudem die Nutzung von für Busse und Taxen reservierten Spuren erlaubt.

„Die norwegische Regierung unterstützt die Elektromobilität mit einem Steuersystem, das Kunden in ihrer Entscheidung für elektrifizierte Fahrzeuge bestärkt, einer gut-ausgebauten Ladeinfrastruktur und anderen Maßnahmen. All das führte zu einem Vorsprung des norwegischen Marktes auf dem Weg zu emissionsfreiem Autoverkehr. Wir wollen mit unseren attraktiven elektrifizierten Sportwagen ein Teil davon sein“, so Frenkel.

Der Porsche Taycan ist in den europäischen Märkten seit Frühjahr 2020 verfügbar. Weitere Elektroautos sind geplant, als Nächstes für Anfang kommenden Jahres das Taycan-Dervivat Cross Turismo. Von seinem zweiten Voll-Stromer erhofft sich Porsche auch in Norwegen weiteres Wachstum: „Das Konzeptfahrzeug wird bereits jetzt als sehr passend für die Präferenzen der Norweger bewertet“, so die Zuffenhausener. Weltweit will Porsche bis Mitte des Jahrzehnts mehr als die Hälfte aller an Kunden ausgelieferten Neuwagen mit teil- oder vollelektrischem Antrieb ausstatten.