Der deutsche Verband der Automobilindustrie (VDA) unterstützt die Elektromobilität, betont aber weiter die Bedeutung traditioneller und anderer alternativer Antriebe. Fahrzeuge mit E-Antrieb seien nicht für alle Einsatzzwecke geeignet, außerdem fehle es an Lademöglichkeiten, so die Argumentation der Lobbyisten. Unabhängig davon sei Deutschland bei der E-Mobilität in Europa aber bereits führend.

Elektroautos und Plug-in-Hybride boomen derzeit – dank hoher Förderung auch und insbesondere in Deutschland. Die hiesigen Hersteller haben bei Stromern zwar lange gezögert, vor allem bei reinen E-Autos – mittlerweile ist man laut dem VDA jedoch ganz vorne mit dabei: „Die deutsche Automobilindustrie ist schon heute Europameister bei der Elektromobilität“, sagte die Präsidentin des Branchenverbandes Hildegard Müller der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Die deutschen Autohersteller seien auf dem europäischen Markt führend und hätten im laufenden Jahr ihren Marktanteil deutlich ausbauen können. Dies sei umso bemerkenswerter, da sich mit 600.000 neuen Elektroautos in Europa die Gesamtzahl in diesem Jahr nahezu verdoppelt habe. „Damit hat Europa sogar den chinesischen E-Markt überholt. Und: Europa hat 60 Prozent mehr Elektro-Pkw auf der Straße als die USA“, unterstrich Müller. Allein auf dem heimischen Markt hätten die deutschen Autobauer ihren Marktanteil in den ersten drei Quartalen von 50 auf 66 Prozent deutlich gesteigert.

In Deutschland werden Elektroautos aktuell mit bis zu 6000 Euro vom Staat gefördert, die Hersteller steuern im Rahmen der gemeinsam mit dem Bund finanzierten „Umweltbonus“-Kaufprämie bis zu 3000 Euro bei. Für Plug-in-Hybride gibt es insgesamt bis zu 6750 Euro. Die Nachfrage nach Modellen mit Stecker ist dadurch zuletzt deutlich gestiegen: Im Oktober lag die Zahl neu zugelassener Pkw mit Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb nach Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes in Deutschland bei knapp 48.000 – ein Marktanteil von 17,5 Prozent.

Auch außerhalb des Heimatmarktes sieht der VDA die deutschen Hersteller in der Spitzengruppe: In Westeuropa sei der Marktanteil auf 46 Prozent gestiegen, ein Drittel mehr als im Vorjahresmonat. Das zeige sich besonders in Norwegen, wo die E-Mobilität weit vorangeschritten ist: „Dort stieg der Anteil von E-Autos an allen Neuwagenverkäufen in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres auf knapp 70 Prozent“, berichtete der Verband. Jedes zweite in Norwegen verkaufte E-Auto komme heute von deutschen Anbietern.

In Deutschland hält die Bundesregierung bis 2030 sieben bis zehn Millionen E-Autos für erforderlich, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Dafür ist dem VDA zufolge ein umfassenderer und schneller Ausbau des Ladenetzes nötig. Der im letzten Jahr beschlossene „Masterplan Ladeinfrastruktur“ der Bundesregierung sieht bis 2030 eine Million öffentliche Ladepunkte vor. „Um das zu erreichen, würden wir ab sofort etwa 2000 neue Ladepunkte pro Woche benötigen. Das ist das Zehnfache dessen, was derzeit errichtet wird“, so kürzlich die VDA-Präsidentin. Müller forderte: „Wir liefern, jetzt muss die Politik hinterherkommen und die nötige Infrastruktur schaffen.“