Neben dem Pkw- soll auch der Lkw-Verkehr in Deutschland in den nächsten Jahren auf alternative Antriebe umgestellt werden. Im Fokus stehen dabei Batterie- und Wasserstoff-Brennstoffzelle-Elektrofahrzeuge. Effizienter und klimafreundlicher wären laut Experten auch Oberleitungs-Lkw, die ähnlich wie Fernzüge über eine Stromleitung angetrieben werden. Forschern zufolge fehlt es der Technologie bisher noch an der nötigen Bekanntheit und Akzeptanz.

Die Infrastruktur für Oberleitungs-Lkw, sogenannte eHighways, ist technisch umsetzbar und wird schon in der Praxis erprobt. eHighway-Systeme würden sich heute bereits ökologisch und in einigen Jahren auch wirtschaftlich rechnen, sagen Fachleute. „Die Frage ist: Sind sie auch gesellschaftlich akzeptiert?“, so das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI. Die Wissenschaftler diskutieren die Kernpunkte der Technologie in einem aktuellen Policy Brief.

Insbesondere viel befahrene Autobahnabschnitte in Deutschland müssten laut Studien mit Oberleitungen ausgestattet werden, um die eHighway-Technologie bedarfsgerecht zu verbreiten, so das Fraunhofer ISI. Das beträfe etwa 4000 der rund 13000 Autobahnkilometer in Deutschland. Käme der Strom darin aus Erneuerbaren Energien, würde dies die Klimabilanz des Straßengüterverkehrs „enorm verbessern“. Gesellschaftliche Fragen seien bisher nur wenig berücksichtigt worden, seien aber wichtig für die Durchsetzung von eHighway-Systemen, schreiben die Autorinnen Uta Burghard und Aline Scherrer in ihrem Dossier zur Verbreitung von eHighway-Systemen in Deutschland.

Die gesellschaftliche Akzeptanz sowie Akteure rund um eHighway-Systeme werden derzeit im Rahmen der übergreifenden Begleitforschung, gefördert durch das Bundesumweltministerium, untersucht. Für eine breite gesellschaftliche Unterstützung fehlt den Fraunhofer-Experten nach bislang die nötige Bekanntheit in Fachkreisen und der Bevölkerung. Organisationen, die sich mit eHighways beschäftigen, gebe es zwar immer mehr, allerdings meist nur auf lokaler Ebene. Eine bundesweite oder länderübergreifende, koordinierte Strategie, verstetigte Netzwerke zwischen Politik, Industrie und Forschung sowie eine gemeinsame Vision für eHighways existierten momentan nicht in ausreichendem Maße.

Zu klären sei auch, welche Vorbehalte in der Gesellschaft gegen die Technologie existieren und wie diese überwunden werden können. „Vor allem die optische Ähnlichkeit der Technologie mit dem Schienenverkehr ruft teilweise negative Emotionen hervor“, schreiben die Autorinnen. Außerdem werde der finanzielle Aufwand für die Errichtung der Infrastruktur als „sehr hoch“ wahrgenommen. Viele würden zudem erwarten, dass der Aufbau der Infrastruktur mit Verkehrsproblemen einhergehe.

Die Autorinnen empfehlen auf Basis ihrer Untersuchungen: