Mit Xpeng treibt ein weiteres Elektroauto-Startup aus China die Expansion nach Europa voran. Während Wettbewerber Aiways in diesem Jahr direkt in Märkte auf dem Kontingent eingestiegen ist, testet Xpeng zunächst die Anforderungen der Region. Dazu startet das Unternehmen mit einer kleinen Zahl an E-Autos für Kunden in Norwegen.

Xpeng wurde 2015 gegründet. Seit diesem Sommer ist das Startup an der US-Börse gelistet, was rund 1,7 Milliarden Dollar frisches Kapital brachte. Zuvor hatten bekannte asiatische Konzerne wie Alibaba und Foxconn investiert. Auf dem Heimatmarkt wurden Unternehmensangaben nach von Jahresbeginn bis Ende November 21.341 Elektroautos verkauft, im Vergleich zum Vorjahr sei dies eine Steigung um 87 Prozent. Seit Kurzem fahren auch in Europa Elektroautos der Marke auf den Straßen.

Im Dezember übergab Xpeng eine erste Lieferung von 100 Fahrzeugen an Käufer in Norwegen. Es handelt sich dabei um Exemplare des kompakten SUV G3, die später eingeführte Sportlimousine P7 ist bislang nur in China erhältlich. Der G3 bietet unter anderem 145 kW (197 PS) Leistung, bis zu 451 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm und schnelle Ladezeiten sowie fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme. In Norwegen werden dafür umgerechnet rund 33.700 Euro aufgerufen.

Xpeng prüft den Einstig in weitere europäische Märkte. Infrage kommen laut dem Unternehmen insbesondere solche mit staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, fortgeschrittener Elektroauto-Infrastruktur und besonderem Interesse an E-Mobilität. Neben dem G3 soll innerhalb der nächsten zwölf Monate auch der G7 in Europa vertrieben werden. „Wenn man ein erfolgreiches Elektroauto-Unternehmen sein will, dann muss man langfristig global aktiv sein“, sagte Vizepräsident Brian Gu im Gespräch mit Automotive News.

Dass sich Xpeng wie der große chinesische Elektroauto-Hersteller BYD in Europa zunächst auf Norwegen konzentriert, liegt an der dort infolge umfangreicher Förderung hohen Nachfrage nach E-Mobilität. Auch in anderen europäischen Regionen wird der Stromer-Absatz vom Staat forciert, etwa in Deutschland mit bis zu 9000 Euro Zuschuss. Hierzulande müssen sich die Hersteller allerdings mit derzeit einem Drittel an der Kaufprämie beteiligen.

In Norwegen verkauft Xpeng seine Elektroautos bis auf Weiteres in Kooperation mit einem lokalen Vertriebspartner. Ob das auch in Zukunft der Fall sein wird, oder aber ein eigener Vertrieb entsteht, ist eine der in den nächsten Monaten zu klärenden Fragen. Anhand der Erfahrungen in Norwegen sollen auch die Länder für die weitere Expansion identifiziert werden. Gu betonte: „Wir sind noch am Anfang unserer Europa-Strategie.“