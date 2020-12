Der Daimler-Konzern stellt sich für die Zukunft der Autoindustrie neu auf. Den viele Jahre von Dieter Zetsche geführten Vorstand hat Mitte 2019 Ola Källenius übernommen. Anders als ursprünglich geplant wird Zetsche im nächsten Jahr nicht Manfred Bischoff an der Spitze des Aufsichtsrates ablösen, das übernimmt stattdessen Autoveteran Bernd Pischetsrieder. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung sprach Bischoff über die kommenden Jahre.

Die wesentliche Aufgabe des Aufsichtsrates sei es, die richtigen Leute in den Vorstand zu bringen – „und wir haben heute ein hervorragendes Team mit Ola Källenius als Vorstandsvorsitzendem“, sagte Bischoff. Die Aufsicht über den Vorstand sollte eigentlich nach einer Abkühlungsphase Zetsche übernehmen, dagegen gab es – insbesondere wegen der Diesel-Affäre und einem Kartellverfahren – jedoch Widerstand. Zetsche verzichtete deshalb auf den Posten.

Dass jetzt der frühere BMW- und Volkswagen-Manager Bernd Pischetsrieder den Aufsichtsrat führen wird, halten viele angesichts seines Alters von 72 Jahren für eine Notlösung. Bischoff sieht das anders, Pischetsrieder habe „alle Voraussetzungen für diese Aufgabe“, das gelte auch mit Blick auf Zukunftstechnologien wie die Digitalisierung und Elektromobilität. Dass ihm einige unterstellen, er habe keine Ahnung von Technologie, sei eine Frechheit. „Leute, die so argumentieren, glauben wohl, dass nur irgendein Software-Experte als Aufsichtsratsvorsitzender da sein muss, und dann zeigt Daimler der Welt, was eine Harke ist und überholt Tesla.“

Pischetsrieder hat nach aktuellem Stand im Jahr 2024 seine letzte Hauptversammlung bei Daimler. Bis dahin werde er einen jüngeren Nachfolger suchen, der zwei Perioden absolvieren kann und damit mehr Kontinuität bringt. „Für die Phase des Übergangs, die Transformation der Automobilindustrie, ist Bernd Pischetsrieder der richtige Mann“, ist Bischoff überzeugt. Daimler müsse seine Werke ins Elektrozeitalter überführen, alternative Beschäftigungen suchen und womöglich Stellen abbauen, was unweigerlich zu Spannungen führe. Ein erfahrener Aufsichtsratsvorsitzende mit Vertrauen der Arbeitnehmer sei hier ein Vorteil.

Darauf angesprochen, ob in 20 oder 30 Jahren nur noch elektrisch gefahren wird, wies Bischoff darauf hin, dass die Rahmenbedingungen weltweit unterschiedlich seien. Für Europa, China, die Vereinigten Staaten und andere hochentwickelte Länder gehe er davon aus, dass überwiegend elektrisch gefahren werde – „ob mit Batterie, Plug-in-Hybriden und im Fall von Schwerlastwagen mit Wasserstoff und Brennstoffzelle“. Es gebe jedoch viele Weltregionen, die für den Aufbau der notwendigen Ladeinfrastruktur mehr Zeit brauchen.

„Das Beste oder nichts“

Bischoff erwartet, dass Daimler noch viele Jahre Verbrennungsmotoren bauen wird. Dass Tesla an der Börse mittlerweile der wertvollste Autohersteller ist und Millionen von Elektroautos absetzen will, sieht der scheidende Aufsichtsratschef entspannt. Daimler habe andere Ziele, möglichst große Stückzahlen gehörten nicht dazu. Der Traditionskonzern sei am besten im Premiumsegment aufgehoben. „Das Beste oder nichts. Das ist unsere DNA. Wir haben das Auto erfunden. Wir wollen die besten Autos der Welt bauen“, betonte Bischoff.

Angesichts der Positionierung am oberen Ende des Marktes und was Qualität und Anmutung angehe, sei Tesla „kein so großer Konkurrent“ für Daimler, meinte Bischoff. Er verwies auf den im nächsten Jahr kommenden EQS, der die S-Klasse als Elektroauto neu interpretiert. Das Fahrzeug werde in dem Segment „einen neuen Standard setzen“, so der Daimler-Aufseher. „Ich bin mir sicher, im oberen Marktsegment werden wir auch bei Elektroautos absolut führend sein.“

Die Automobilindustrie steht nach Meinung vieler vor einer Konsolidierungswelle, da die Herausforderungen der Branche in Sachen Umweltschutz und Digitalisierung nur möglichst große Konzerne bewältigen können. Daimler setzt dabei auf Partner, etwa Volvo bei Wasserstoff-Lastwagen und Nvidia für das teilautonome Fahren. Einen Zusammenschluss mit einem Wettbewerber in der Oberklasse hält Bischoff nicht für nötig, es gebe viele andere Möglichkeiten der Kooperation. Die Marke Mercedes-Benz sei in der Autoindustrie weltweit führend. „Diesen Wert sollten wir nicht unterschätzen, deshalb haben wir es auch nicht nötig, uns nach einem Partner umzuschauen, mit dem wir verschmelzen könnten.“