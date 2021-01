Volvo Cars hat kürzlich eine deutliche Ausweitung seiner Elektroauto-Produktion angekündigt, nun wurde eine Bilanz für das vergangene Jahr veröffentlicht. Der schwedische Premium-Hersteller meldete darin eine hohe Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen.

Dank dem schnell wachsenden Interesse an E-Modellen habe man 2020 eine rasche Erholung von den Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Pandemie verzeichnet, teilte das Unternehmen mit. Der Anteil der „Recharge“-Baureihen mit vollelektrischem oder Plug-in-Hybridantrieb habe sich im Vergleich zum Vorjahr global mehr als verdoppelt. In Europa entfielen sogar 29 Prozent des Gesamtabsatzes auf an der Steckdose aufladbare Fahrzeuge.

Weltweit verkaufte Volvo im Jahr 2020 insgesamt 661.713 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Während der Absatz im ersten Halbjahr um 21 Prozent einbrach, gelang dem Unternehmen in der folgenden Jahreshälfte ein Wachstum: 391.751 verkaufte Fahrzeuge im zweiten Halbjahr bedeuten ein Plus von 7,4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019. Von den Recharge-Modellen wurden im letzten Jahr insgesamt 91.231 Exemplare verkauft, darunter 4659 reine Stromer.

Volvo hat aufgrund der Auswirkungen der Pandemie seinen Schritt in Richtung Online-Verkäufe beschleunigt. Dieser Vertriebskanal soll auch 2021 ein Schwerpunkt des Geschäfts sein. Die Zahl der online abgeschlossenen Fahrzeug-Abonnements hat sich Unternehmensangaben nach im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. In Deutschland etwa habe sich das Auto-Abo „Care by Volvo“ um fast 22 Prozent auf einen Anteil von über sechs Prozent am Gesamtgeschäft gesteigert.

Volvo bekräftigte, dass die Elektrifizierung ein weiterer Schwerpunkt bleibe. Man strebe eine führende Rolle bei Premium-Elektrofahrzeugen an. Nach dem ersten Elektroauto der Marke, dem SUV XC40 Recharge P8 AWD, wird demnächst ein zweiter Voll-Stromer angeboten. In den kommenden Jahren sollen weitere vollelektrische Modelle auf den Markt kommen. Für 2025 visiert Volvo mit Elektroautos einen Anteil von 50 Prozent am weltweiten Absatz an, der Rest soll auf Hybride entfallen.