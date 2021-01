Im neuen Jahr häufen sich Neuigkeiten zu einem mutmaßlich von Apple geplanten Elektroauto. Laut aktuellen Meldungen treibt der Tech-Riese eine Kooperation mit dem südkoreanischen Autokonzern Hyundai voran. Die Zusammenarbeit soll im März festgezurrt werden und umfasse autonome Elektroautos, die um 2024 in den USA in die Produktion gehen könnten. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Informationen der lokalen Zeitung Korea IT News.

Dass Hyundai Motor mit Apple Gespräche führt, hatte der Autobauer kürzlich bestätigt. Kurz darauf betonte das Unternehmen allerdings, dass es noch keine konkreten Pläne gebe und der Erfinder des iPhones auch mit anderen Herstellern in Kontakt stehe. Zu dem Zeitplan von Apples kolportiertem Einstieg in die Automobilbranche gibt es unterschiedliche Angaben, demnach könnte es auch erst 2027 soweit sein.

Hyundai wollte sich auf Anfrage von Reuters nicht zu den neuesten Berichten zu einer anstehenden Vereinbarung mit Apple äußern. Die Südkoreaner verwiesen auf eine frühere Stellungnahme, nach der mehrere Firmen Interesse an einer Kooperation bei autonomen Elektrofahrzeugen signalisiert hätten. Apple wollte sich ebenfalls nicht äußern. Der Technologie-Konzern hat bisher weder bestätigt noch dementiert, zukünftig auch ein E-Auto anzubieten. Entsprechende Spekulationen gibt es seit Jahren.

Korea IT News hat mittlerweile einige Details aus seinem Artikel zu dem Apple-Elektroauto entfernt. In einer früheren Fassung war davon die Rede, dass die Produktion in einer Fabrik der Hyundai-Marke Kia im US-Bundesstaat Georgia oder in einem gemeinsamen neuen Werk von Hyundai und Apple in den USA angesiedelt werden soll. Die Produktion soll zunächst mit 100.000 Elektroautos um 2024 herum starten, hieß es. Später könnte die jährliche Fertigungsmenge im ersten Werk für Apples E-Auto auf bis zu 400.000 Fahrzeuge pro Jahr steigen.

2022 könnte eine Beta-Version des Apple-Autos präsentiert werden, will Korea IT News weiter erfahren haben. Andere Medien hatten zuvor berichtet, dass der Elektroantrieb von einer neuartigen, leistungsfähigen und kostengünstigen Batterie gespeist werden soll. Der Fokus liege zudem auf autonomem Fahren, Apple soll in diesem Bereich schon länger Kompetenz aufbauen. Zwischenzeitlich wurde vermutet, dass der US-Konzern von einem eigenen Auto abgerückt war – den jüngsten Berichten zufolge wird das Vorhaben nun aber verstärkt vorangetrieben.