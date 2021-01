Markus Duesmann ist Chef bei Audi und Technik-Vorstand des Volkswagen-Konzerns. Er treibt insbesondere die Themen Digitalisierung, E-Mobilität und Nachhaltigkeit voran. In den beiden letzteren Bereichen will er die Bemühungen nun offenbar noch einmal verstärken: Nach Informationen der WirtschaftsWoche arbeitet der Audi-Boss an einem Zeitplan für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. In Abhängigkeit des Erfolgs mit Elektroautos soll in jedem Audi-Werk die Verbrenner-Produktion auslaufen. Die Zeiträume dafür sollen in den kommenden Monaten festgelegt werden.

Das Ziel sei, dass von Audi in spätestens 10 bis 15 Jahren nur noch Autos mit Elektroantrieb angeboten werden. Ob das auch teilelektrische Fahrzeuge umfasst, ist unklar. Duesmann sagte der WirtschaftsWoche in einem Interview, dass „Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg gut miteinander harmonieren“. Er habe „eine Menge gute Freunde, die in Berlin leben und Grüne sind“. Das sei kein Zufall, er habe „immer eine Tendenz in diese Richtung gehabt“.

Audi hat aktuell zwei Elektroautos im Angebot – das SUV e-tron und dessen Coupé-Derivat e-tron Sportback. In diesem Jahr folgt der Gran Turismo e-tron GT, anschließend der Q4 e-tron als Kompakt-SUV sowie SUV-Coupé. Diverse weitere Elektroautos sind geplant, kleine Voll-Stromer sind dabei nach den Worten des Firmenchefs keine ausgemachte Sache. So stehe der Kleinwagen A1 zur Diskussion: Der Volkswagen-Konzern sei in diesem Segment mehr als gut vertreten, Audi wolle sich tendenziell auf größere Fahrzeuge konzentrieren.

„Wir werden nicht nur eine Verschiebung nach oben haben, sondern in jedem Segment Highlights setzen“, kündigte Duesmann an. Kurz nach seinem Antritt im April vergangenen Jahres gab er als zentrales Projekt die Initiative Artemis bekannt. Das damit beauftragte Team soll neue E-Auto-Technologien und agilere Prozesse für den gesamten Volkswagen-Konzern entwickeln, als erstes Serienfahrzeug ist ein „hocheffizientes Elektroauto“ für Audi in Arbeit. Das Modell werde eine „neue Fahrzeugkategorie“ sein, nicht etwa eine große Limousine über der Limousine A8 oder dem SUV Q7, sagte Duesmann der WirtschaftsWoche.

Bei dem kommenden Artemis-Stromer, der weder „A noch Q heißen“ werde, gehe es neben dem E-Antrieb um hoch- und voll automatisiertes Fahren und ein neues, großzügiges Raumgefühl, erklärte Duesmann weiter. Der Luxus der Zukunft liege für ihn auch im Raumgefühl. Vom klassischen Luxus-Verständnis hält er nicht viel: Das Wort Luxus klinge für ihn „nicht gut“, Luxus sei für ihn kein Wert.

Konkretes zum neuen Vorzeige-Elektroauto der Marke verriet Duesmann nicht. Früheren Aussagen nach soll in diesem Jahr ein erster Entwurf vorgestellt werden. Einigen Insidern zufolge orientiert sich das Modell an der 2017er Studie einer selbstfahrenden E-Limousine Aicon. Andere nennen dagegen den Konzeptwagen Prologue aus dem Jahr 2014 als Designvorlage.