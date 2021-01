Die Volvo-Tochter Polestar liefert mit der Limousine Polestar 2 seit 2020 ihr erstes Elektroauto aus. Im Jahr zuvor war das in Kleinserie gebaute Hybrid-Coupé Polestar 1 gestartet, die weiteren geplanten Modelle werden alle vollelektrisch. Deutschland-Chef Alexander Lutz hat in einem Interview das vergangene Jahr Revue passieren lassen und über die Kunden sowie die Ausrichtung der Marke gesprochen.

Polestar sei „sehr zufrieden“ mit den Zulassungen im zurückliegenden Jahr. Die Vorgabe von einem vierstelligen Wert in Deutschland habe man trotz Pandemie in nur knapp über vier Monaten erreicht. „Mit unserem Polestar 2 liefern wir das richtige Produkt zu der absolut richtigen Zeit“, sagte Lutz im Gespräch mit autohaus.de. Die Zahl der bisher insgesamt in allen Märkten verkauften Fahrzeuge wollte er nicht nennen, auch auf europäischer Ebene habe der Anbieter aber seine fünfstelligen Ziele realisiert.

Auf den typischen Polestar-Kunden angesprochen sagte Lutz, dass man davon kein Bild habe. Die Marke baue ihre Autos nicht für eine bestimmte Marketingzielgruppe, sondern ein Modell für viele Leute mit dem derzeit besten Gesamtpaket auf dem Markt. Unter den Kunden seien Autoliebhaber, Fans sportlicher Fahrweise, Technologie-Enthusiasten und auch Familien sowie Senioren. Einige davon hätten Erfahrung mit E-Mobilität, für andere sei die Antriebstechnik dagegen Neuland. Den Anteil der Privatkunden bezifferte der Polestar-Manager mit etwa 70 Prozent, 30 Prozent der Bestellungen stammen demnach von Firmen. Mittel- und langfristig gehe man von einer 60:40-Verteilung aus.

Lutz bewirbt den Polestar 2 als Auto, „das sofort Begeisterung weckt, weil es in so vielen Bereichen komplett durchdacht ist und Spaß beim Fahren macht“. Ein solches, von Beginn an als Elektroauto konzipiertes „erwachsenes Fahrzeug im Premiumsegment“ habe bisher noch auf dem Markt gefehlt. Der deutsche Polestar-Chef kündigte an, in diesem Jahr mit weiteren Ausführungen des Polestar 2 neue Preissegmente zu eröffnen. Aktuell kostet die Baureihe mit 300 kW (408 PS) Leistung und 470 Kilometer Reichweite mindestens 57.900 Euro.

Polestar vertreibt seine Fahrzeuge exklusiv online, das wird laut Lutz auch so bleiben: „Der direkte, preistransparente Online-Vertrieb ist die moderne, zeitgemäße Art des Autohandels“, sagte er. Die Pandemie habe die Vorteile einer digitalen Marke deutlich gemacht. Zwar können die angebotenen Produkte auch vor Ort in von erfahrenen Partnern betriebenen, sogenannten Polestar Spaces begutachtet und Probefahrten vereinbart werden, der Kauf erfolgt jedoch stets digital.

In Deutschland setzt Polestar in Kooperation mit Volvo-Händlern zunächst auf sieben physische Standorte in großen Städten. Flankierend werden Roadshows und weitere Events durchgeführt. Zukünftig sollen Fahrzeuge für Probefahrten zudem direkt zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Auch im Service-Bereich arbeitet das Unternehmen mit Partnern des Mutterkonzerns zusammen. Planmäßiger Service wird auf Wunsch mit einem Hol- und Bringservice organisiert. Das in einem ersten Schritt auf über 60 Standorte ausgelegte Servicenetzwerk soll mit steigendem Absatz kontinuierlich erweitert werden. Durch den direkten Kontakt mit den Kunden wisse man, wo diese leben und könne die Abdeckung der jeweiligen Märkte entsprechend planen, erklärte Lutz.

Hinsichtlich der Verkaufsziele für 2021 nannte der Deutschland-Chef „eine Vervielfachung“ des Vorjahresvolumens. Es gehe vor allem darum zu zeigen, dass Polestar innerhalb von einem Jahr „ein etablierter, hochwertiger, ernst zu nehmender Autohersteller“ geworden ist. Im Fokus stehe, attraktive und exklusive Premiumfahrzeuge anzubieten. „Wir wollen als Marke nicht Alles für alle sein, sondern wir wollen für einige Alles sein“, so Lutz.