Volvos auf E-Autos spezialisierte Tochter Polestar eröffnet im Dezember drei weitere, „Spaces“ genannte Ausstellungsräume in Deutschland. Nach dem Start in Düsseldorf im Sommer sind die Schweden bald auch in Köln, Stuttgart und Hamburg vertreten. Polestar setzt dabei weiter auf gute Innenstadtlagen: Am 8. Dezember eröffnet Polestar zunächst in Köln einen temporären Space in der Neumarkt Galerie. Am 16. Dezember folgt ein Space in Stuttgart im Kronprinzbau, am 29. Dezember dann der Standort Hamburg Hohe Bleichen 8.

Die Ausweitung der Flächen unterstreiche die Ambition der Marke, sich in Deutschland erfolgreich zu positionieren. Durch die Ansiedlung inmitten der großen Einkaufsstraßen und Shoppingzentren erhoffe man sich, noch mehr Menschen für die E-Mobilität und die eigenen Fahrzeuge zu gewinnen. „Der Automarkt befindet sich gerade weltweit im Wandel“, so Polestar-Chef Thomas Ingenlath. „Neben der Elektromobilität treiben wir bewusst die Veränderung des Handels voran. Wir möchten das Gesicht des Automobileinzelhandels neu gestalten und die Beziehung der Kunden zu ihrem Automobilhersteller neu definieren.“

Polestar kombiniert Online-Vertrieb mit lokalen Niederlassungen. Vor Ort beraten Mitarbeiter Kunden zu den Fahrzeugen sowie der E-Mobilität allgemein, die angebotenen E-Modelle können zudem Probe gefahren werden. Das Unternehmen arbeitet bei seinem Vertriebskonzept mit Partnern aus dem Volvo-Netzwerk zusammen. Der Erwerb der Fahrzeuge wird exklusiv über das Internet abgewickelt.

„Das Interesse an Polestar hat sich bereits durch die enorm hohe Anzahl an Testfahrten in den sieben Städten abgezeichnet. Die jetzigen Eröffnungen der Spaces in Köln, Stuttgart und Hamburg sind ein weiterer wichtiger Schritt für uns und wird die Bekanntheit der Marke noch weiter vorantreiben“, sagt Deutschland-Chef Alexander Lutz. Bis Ende des Jahres will Polestar weltweit etwa 50 Standorte eröffnen. Hierzulande sollen im ersten Quartal 2021 auch noch Berlin, Frankfurt und München hinzukommen.

Das aktuelle Angebot von Polestar besteht aus dem Hybrid-Coupé Polestar 1 sowie dem Mittelklasse-Elektroauto Polestar 2. Als Nächstes soll 2022 mit dem Polestar 3 ein leistungsstarkes Elektro-SUV mit neuer Designsprache auf den Markt kommen. In diesem Jahr wurde außerdem die Serienfertigung der Sportlimousine Precept bestätigt.