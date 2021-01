In Mannheim gibt es seit Kurzem in direkter Nähe zum Hauptbahnhof einen „Schnellladepark“ für Elektroautos, der vom Energieunternehmen MVV eröffnet wurde. Auf dem Parkplatz P4 an der Keplerstraße/Ecke Galileistraße steht seit Anfang 2021 die erste von insgesamt fünf sogenannten HPC-Ladesäulen (High Power Charging) mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt zur Verfügung.

„Für die Akzeptanz von Elektromobilität ist neben einem engmaschigen Netz an Ladestationen auch die Verkürzung des Ladevorgangs unabdingbar. Unser Ziel ist es, allen Mannheimer Bürgern eine Schnell-Ladestation für Elektroautos im Umkreis von wenigen Minuten von ihrem Zuhause zur Verfügung zu stellen“, so MVV-Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer. Geplant seien weitere Standorte im Stadtgebiet, in der Region sowie an wichtigen Ein- und Ausfallstraßen in Autobahnnähe.

Im Optimalfall lässt sich an den HPC-Ladern Strom für eine Fahrtstrecke von 100 Kilometern in rund zehn Minuten in die Akkus pressen. Die volle Ladeleistung wird derzeit allerdings von keinem Serienmodell unterstützt. Bei MVV glaubt man, dass die Schnelllader Elektroautos auch für Bewohner von Mehrfamilienhäusern interessant machen, die keine eigene Ladesäule oder eine Lademöglichkeit in der Firma haben. MVV empfiehlt für die Nutzung des neuen Mannheimer Schnellladeparks seine kostenlose App „MVV eMotion“. Beim Laden über die App kostet die Kilowattstunde 45 Cent, hinzu kommen die vor Ort anfallenden Parkgebühren. Auch ein Direktladen per QR-Code auf der Ladesäule oder via Internetlink ist möglich sowie die Nutzung über ein Roamingnetzwerk, die Kosten hängen vom jeweiligen Roaming-Anbieter ab.

MVV baut seit 2017 in Abstimmung mit der Stadt Mannheim die lokale Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Rahmen der Projekte MaLIS („Mannheimer Ladeinfrastruktur“) 1 bis 3 aus. Ziel sei eine möglichst breite Verteilung der Ladesäulen im gesamten Stadtgebiet. Im Zuge der beiden bereits abgeschlossenen MaLIS-Projekte sind nach Angaben des Energieunternehmens insgesamt 126 Ladepunkte in Betrieb gegangen: 124 Normal-Ladepunkte (AC) sowie zwei Schnellladepunkte (AC & DC).

In der aktuellen dritten Stufe des Programms liegt der Schwerpunkt auf DC-Schnellladesäulen. Weitere HPC-Parks befinden sich laut der MVV aktuell in der Planungsphase, vorgesehen seien insgesamt 28 Ladepunkte. An den neuen Schnellladeparks stelle man den Kunden zukünftig auch kostenloses Wi-Fi zur Verfügung. Am Ende der dritten Ausbaustufe soll es in Mannheim und der Region insgesamt 176 MaLIS-Ladepunkte geben.