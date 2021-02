VWs Batterie-SUV ID.4 war Ende 2020 in der Sonderedition ID.4 1st eingeführt worden, Anfang dieses Jahres wurde der Online-Konfigurator dann für die ersten regulären Ausführungen zu Preisen ab 44.450 Euro geöffnet. Ab Februar können weitere Versionen bestellt werden, darunter das Basismodell „Pure“ mit kleiner Batterie zum Preis von 38.450 Euro.

Der ID.4 Pure fährt mit der 52-kWh-Batterie gemäß WLTP-Norm 346 Kilometer mit einer Ladung. Mit 125 kW (170 PS) geht es in 9,0 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 160 km/h. Der Verbrauch liegt bei kombiniert 16,3 – 15,5 kWh/100 km. Zum Laden an AC-Ladestationen zu Hause oder bei der Arbeit ist ein 7,2 kW starkes Bordladegerät verbaut, an öffentlichen DC-Schnellladesäulen kann mit 50 kW Strom gezapft werden.

Serienmäßig sind beim ID.4 Pure LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Verkehrszeichenerkennung, Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Einparkhilfe sowie Konnektivität mit Smartphones über Apple CarPlay oder Android Auto. Standard ist auch das Navigationssystem „Discover Pro“, allerdings laut einem Vermerk nur beim bis Mitte 2021 erhältlichen ersten Modelljahr.

VW hat angekündigt, den ID.4 Pure zum Preis von „unter 37.000 Euro“ zu verkaufen. Aktuell wird das Modell noch mit dem stärkeren von zwei verfügbaren Motoren angeboten, die Version mit nur 109 kW (148 PS) dürfte in den kommenden Monaten nachgereicht werden. Im Jahresverlauf soll mit dem ID.4 GTX zudem ein sportliches Top-Modell mit Allradantrieb folgen.

Neben der Pure-Version gibt es den ID.4 analog zum Kompaktwagen ID.3 in diversen Versionen für unterschiedliche Zielgruppen, insgesamt sind es derzeit neun. Die vorkonfigurierten Modellen unterscheiden sich insbesondere bei der Batterie und Reichweite (52 und 77 kWh für 343 bis 522 km) sowie dem Antriebsleistung (125 kW/170 PS oder 150 kW/204 PS für 8,5 bis 9,0 Sek. auf Tempo 100, stets 160 km/h) und der Ladeleistung (7,2 oder 11 KW via AC, 50 bis 125 kW via DC). Hinzu kommen je nach Modell unterschiedliche Ausstattungspakete.

Kunden in Deutschland profitieren beim ID.4 unabhängig der Version von der 9000 Euro hohen „Umweltbonus“-Förderung. 3000 Euro der von Bund und Industrie finanzierten E-Auto-Kaufprämie steuert VW als Nettonachlass bei, 6000 Euro kommen vom Staat. Den ID.4 gibt es damit bis auf Weiteres neu für unter 30.000 Euro. Die regulären Versionen sollen ab März an Kunden in Europa sowie China übergeben werden, in den USA ab Mitte des Jahres.

„Mit der weltweiten Einführung des ID.4 werden wir noch mehr Menschen für die E-Mobilität begeistern und so unserer Elektro-Offensive zusätzlichen Schwung geben. Allein in diesem Jahr wollen wir deutlich mehr als 100.000 ID.4 an Kunden ausliefern“, sagte der Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen Pkw Klaus Zellmer. Von den für dieses Jahr geplanten Auslieferungen sollen etwa zwei Drittel nach Europa gehen, ein Drittel nach China und USA. Bisher liegen laut Zellmer 17.000 Auftragseingänge für den ID.4 vor.